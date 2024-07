Diogo Marcelino reage a opinião de Daniela Santos: «não sou nenhum santinho»

Mafalda Diamond iniciou o confronto ao expressar o seu descontentamento com um comportamento específico de Daniela Santos. Apesar de afirmar que não levou a situação para o lado pessoal, Mafalda acusou Daniela de lançar temas para ar sem dar desenvolvimento aos assuntos.

O tópico em questão é Daniela Santos acreditar que existe uma «jogada do amor» por parte de Diogo Marcelino: «Não é que ele queira criar uma história de amor nem com a Mafalda nem com a Beatriz. (…) Só que se uma pessoa não quer dar aso a uma situação não continua repetidamente a fazê-lo. Portanto, eu achava que isto mais tarde ou mais cedo iria ser assunto».

Diogo Marcelino não se manteve em silêncio e decidiu responder às acusações: «O único reality show em que tive duas relações, e participei em quatro, foi o primeiro».

O concorente argumentou que muitas vezes as pessoas se aproximam dele e ficam desconfortáveis com a atenção que isso atrai, referindo que não consegue manter relações normais de amizade sem que se tornem alvo de conversa.

Apesar disso, ainda brincou com a situação: «mas atenção que eu não sou nenhum santinho, sou malandro».

Para Daniela Santos, Diogo está consciente de que as trocas de carícias com outras pessoas se tornarão inevitavelmente assunto de discussão. Segundo a dançarina, se Diogo quisesse evitar possíveis comentários, não se envolveria nessas situações. Diogo respondeu: «eu sou livre, eu não devo nada a ninguém».

Veja também: