Diogo Marcelino faz esclarecimento: «Queria aproveitar para pedir desculpa ao Manuel Luís Goucha»

Diogo Marcelino muito deu que falar no jogo do Dilema, ao querer desistir uma primeira vez, regressar depois à casa e, uma semana depois, oficialmente desistir do programa. Para além disto, foi muito falado por causa da sua aproximação a Mafalda Diamond e da rivalidade com o pai, David Diamond.

Depois de ter desistido do programa, o ex-concorrente da Casa dos Segredos esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, para fazer o balanço do seu jogo. Aproveitou o momento para fazer um esclarecimento e dirigir um pedido de desculpas a Manuel Luís Goucha, por ter abandonado a última gala mais cedo.

Perceba o porquê:

Os apresentadores aproveitaram a oportunidade para saber tudo o que Diogo sente por Mafalda!

Diogo Marcelino já conhecia Mafalda Diamond cá fora?

A resposta foi afirmativa! Diogo revelou que no ano passado, por altura do verão, ambos eram amigos, não revelando muitos mais detalhes.

Cristina Ferreira foi ainda mais a fundo e confrontou Diogo Marcelino: «Vais namorar com a Mafalda?» Veja qual foi a resposta: