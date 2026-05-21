Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

Ao Minuto

Há 7 min
Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final
08:43

Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final

Há 43 min
Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa
03:18

Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa

Há 50 min
Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar
04:37

Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar

Há 53 min
Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

Há 57 min
Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»
03:18

Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»

Há 1h e 2min
Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada
01:38

Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada

Há 1h e 20min
Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Fábio Pereira reage às polémicas que envolvem Liliana com partilha surpreendente: «Sei bem...»

Há 1h e 23min
Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades
03:16

Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades

Há 1h e 32min
Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara
04:10

Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara

Há 1h e 37min
João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»
04:34

João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»

Há 1h e 39min
Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

Há 1h e 44min
Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»
02:57

Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»

Há 1h e 51min
A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»
09:37

A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»

Há 2h e 3min
Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas
09:48

Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas

Há 2h e 3min
Sem margem para dúvidas. Bruno escolhe a Ilha da Lealdade e assume que é sempre a sua primeira escolha
01:15

Sem margem para dúvidas. Bruno escolhe a Ilha da Lealdade e assume que é sempre a sua primeira escolha

Há 2h e 13min
Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala
07:08

Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala

Há 2h e 18min
"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

"Perdi a virgindade aos 12 anos" ou "Fui sequestrada por uma seita": Estes são os segredos mais bizarros que já passaram pelo Secret Story

Há 2h e 23min
Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»
05:16

Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»

Acompanhe ao minuto
Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista - TVI

Já foi um fenómeno, mas afastou-se da fama. 10 anos depois fomos descobri-lo e o físico salta à vista

  • Secret Story
  • Há 2h e 58min

Descobrimos o ex-concorrente do Secret Story e está muito diferente.

Diogo Semedo foi um dos rostos mais populares do Secret Story 6 e chegou mesmo à final do reality show da TVI, terminando a edição em segundo lugar. Na altura, conquistou muitos fãs com a sua personalidade e sotaque alentejano e tornou-se um verdadeiro fenómeno entre os seguidores do programa.

No entanto, após o fim da aventura televisiva, acabou por se afastar das luzes da ribalta e da exposição mediática. Ao contrário de outros ex-concorrentes que continuaram ligados ao mundo da televisão e das redes sociais, Diogo Semedo optou por uma vida mais discreta e longe do mediatismo.

 

Agora, cerca de 10 anos depois, voltámos a descobri-lo e há um detalhe que não passa despercebido: a mudança física. O ex-concorrente surge atualmente muito mais musculado e encorpado do que na altura em que entrou no reality show, mostrando uma transformação evidente que tem surpreendido quem acompanhou o seu percurso no programa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si para ver como está hoje Diogo Semedo. 

Continue a ler

Mais Vistos

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
1

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

Ontem às 18:24
2

Foi a única concorrente a ser expulsa por recusar uma regra básica do jogo. Saiba o que é feito dela

Hoje às 14:53
3

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

Ontem às 19:10
4
05:16

Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»

Secret Story
Há 2h e 23min
5
01:03

Noite de salvação. Com 43% dos votos, este concorrente foi salvo e a diferença é considerável

Secret Story
Ontem às 22:20
6
07:08

Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala

Secret Story
Há 2h e 13min
7
03:45

Bruno faz atividade de Liliana e Marisa Susana lança-lhe uma "farpa" certeira: «É só para ficar bem na fotografia»

Secret Story
Há 2h e 40min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

Ontem às 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

Ontem às 18:24

Bernardina Brito partilha momento insólito e não cala a revolta: «É com muito nojo...»

Ontem às 17:43

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

Ontem às 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Cara conhecida arrasa no look. Este vestido segue a tendência mais in do momento

16 mai, 16:33

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51