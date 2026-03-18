“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo»

A ligação entre Diogo e Ariana é cada vez mais evidente dentro da casa do Secret Story 10, mas o que a concorrente não sabe é que a namorada do colega está muito mais perto do que imagina. Eva está a ver e analisar tudo.
No Especial de terça-feira, dia 17 de março, Ariana contou no confessionário com Cristina Ferreira e não escondeu o que tem vindo a sentir. Depois de ver as imagens dos momentos de cumplicidade e proximidade com Diogo, a concorrente admitiu estar "caidinha" pelo colega e garantiu que o interesse é mútuo.
Ariana revelou que é Diogo quem dá o primeiro passo na maior parte das vezes, procurando-a frequentemente para trocas de carinho:
«Ele está sempre a querer abraçar, a querer picar. Eu gosto muito dele.»
A concorrente foi mais longe e explicou que Diogo lhe garantiu estar disponível para um compromisso:
«Eu acho que ele está livre leve e solto. Já lhe fiz essa pergunta. Ele disse que estava solteiríssimo.»
No entanto, Ariana admitiu nunca ter namorado e não escondeu o receio de estar a ser enganada. Ainda assim, deixou claro onde estão os limites da relação:
«Ele abraça-me. Beijos na boca ainda não houve. Temos uma amizade boa.»
Uma confissão que promete dar que falar, especialmente quando a verdade sobre Diogo chegar aos ouvidos de Ariana.
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