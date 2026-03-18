“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo»

Ao Minuto

Há 50 min
Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

Imperdível: O comentário desta ex-concorrente sobre Eva e Diogo está a incendiar as redes

Há 1h e 0min
Olhos nos olhos: A milímetros de distância, Diogo não se contém e pica Ariana
07:03

Olhos nos olhos: A milímetros de distância, Diogo não se contém e pica Ariana

Há 1h e 17min
Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Após comparações, Liliana Oliveira quebra silêncio sobre relação de Diogo, Eva e Ariana: «Ao menos, assumam!»

Há 1h e 19min
Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»
01:01

Ariana estranha comportamento de Eva: «Porque é que agora nunca me dás abraços?»

Há 1h e 26min
Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»
02:39

Jéssica e Sara no limiar de descobrir o segredo de Ana: «Levas o Afonso contigo para o Cabaret?»

Há 1h e 27min
A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana
04:09

A arder: Na presença de Eva, Diogo deita-se no colo de Ariana

Há 1h e 28min
Insegura? Eva não tira os olhos de Diogo
06:18

Insegura? Eva não tira os olhos de Diogo

Há 1h e 37min
Momento digno de meme. Concorrentes «dão tudo» por duas cápsulas de café
02:30

Momento digno de meme. Concorrentes «dão tudo» por duas cápsulas de café

Há 1h e 51min
Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Chocada, Susana Dias Ramos faz críticas implacáveis a Diogo e Eva: «Não sei porque foram para ali!»

Há 2h e 2min
Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret
03:17

Suspeitas ao rubro. Concorrentes acreditam que Luzia trabalha num Cabaret

Há 2h e 9min
Frente a frente com a namorada, Diogo pede abraço a Ariana
02:40

Frente a frente com a namorada, Diogo pede abraço a Ariana

Há 2h e 10min
Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Eles estiveram lá! Ex-concorrentes assistem de camarote à «remontada» histórica do Sporting na Champions

Há 3h e 7min
Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente
02:36

Segredo de Ana em risco? Comentário de Tiago gera revolta na concorrente

Há 3h e 46min
Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!»
01:43

Última hora! Liliana ameaça desistir: «Está decidido. Estou farta disto!»

Hoje às 12:51
Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Hoje às 12:36
Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece
03:56

Inédito. Concorrentes recebem uma nova pista e algo inusitado acontece

Hoje às 12:29
«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana
03:09

«Não vale tudo»: Luzia critica algumas posturas a Norberto e a Liliana

Hoje às 12:29
Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Acompanhe ao minuto
“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo» - TVI

“Caidinha” e sem saber da namorada! Ariana confessa o que sente por Diogo e revela: «Ele disse que estava solteiríssimo»

  • Secret Story
  • Hoje às 09:44

Ariana abriu o coração no confessionário e admitiu estar "caidinha" por Diogo. O que ela não acredita é que há uma namorada a ver tudo.

Relacionados

A ligação entre Diogo e Ariana é cada vez mais evidente dentro da casa do Secret Story 10, mas o que a concorrente não sabe é que a namorada do colega está muito mais perto do que imagina. Eva está a ver e analisar tudo.

No Especial de terça-feira, dia 17 de março, Ariana contou no confessionário com Cristina Ferreira e não escondeu o que tem vindo a sentir. Depois de ver as imagens dos momentos de cumplicidade e proximidade com Diogo, a concorrente admitiu estar "caidinha" pelo colega e garantiu que o interesse é mútuo.

Ariana revelou que é Diogo quem dá o primeiro passo na maior parte das vezes, procurando-a frequentemente para trocas de carinho:

«Ele está sempre a querer abraçar, a querer picar. Eu gosto muito dele.»

A concorrente foi mais longe e explicou que Diogo lhe garantiu estar disponível para um compromisso:

«Eu acho que ele está livre leve e solto. Já lhe fiz essa pergunta. Ele disse que estava solteiríssimo.»

No entanto, Ariana admitiu nunca ter namorado e não escondeu o receio de estar a ser enganada. Ainda assim, deixou claro onde estão os limites da relação:

«Ele abraça-me. Beijos na boca ainda não houve. Temos uma amizade boa.»

Uma confissão que promete dar que falar, especialmente quando a verdade sobre Diogo chegar aos ouvidos de Ariana.

Veja tudo aqui:

 

Continue a ler

Relacionados

Do beijo em frente à casa toda à ondulação matinal: Diogo e Ariana estão a dar que falar e Eva assiste a tudo

«Estou desejosa por...»: Irmã de Eva fala em primeira mão sobre o beijo entre Diogo e Ariana

Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

Mais Vistos

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Hoje às 11:18
1

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

Hoje às 12:29
2
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Hoje às 11:41
3

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

11 mar, 22:22
4

Após avião 'explosivo', Eva encosta Diogo à parede por causa de Ariana e este ameaça desistir: «Escolheste assim!»

Hoje às 12:51
5
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

Secret Story
Hoje às 11:45
6
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Hoje às 11:41
7
04:56

Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama

Secret Story
Hoje às 11:01
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

03:08

Casa em contingência: concorrentes racionam o tabaco

Secret Story
Hoje às 12:05
03:02

Avião mete casal em alvoroço. Diogo ameaça desistir após ser confrontado por Eva

Secret Story
Hoje às 11:45
04:56

Sem esconder. Diogo e Ariana trocam mimos na cama

Secret Story
Hoje às 11:01
02:54

Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta

Secret Story
Hoje às 01:20
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
Hoje às 11:41
06:58

Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»

Secret Story
Ontem às 23:48
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Secret Story
13 mar, 12:58