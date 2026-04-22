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Diogo e Ariana apanhados juntos fora da casa. E vencedora do Big Brother tem reação implacável: «Vergonha...» - TVI

Diogo e Ariana apanhados juntos fora da casa. E vencedora do Big Brother tem reação implacável: «Vergonha...»

  • Secret Story
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Depois de terem saído do Secret Story 10, Diogo e Ariana mantêm-se próximos e há provas disso. Os dois foram apanhados numa discoteca, e uma ex-concorrente reagiu de forma implacável.

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No passado domingo, 19 de abril, Diogo foi expulso do Secret Story 10 e a sua entrada em estúdio surpreendeu, uma vez que optou por não cumprimentar Ariana em estúdio. No entanto, os dois já tiveram juntos fora da casa e foram até apanhados numa discoteca, em clima de grande cumplicidade.

Várias imagens foram divulgadas nas redes sociais e uma delas mostra os dois a conversarem, perto daquele estabelecimento de animação noturna, em Carnaxide. «Escolheram mesmo Carnaxide para pôr a conversinha em dia», escreveu um internauta, na legenda de uma foto dos dois.

Quem não resistiu em comentar a partilha foi Joana Albuquerque, vencedora do Big Brother - Duplo Impacto. «😂 Até fora da casa querem ser a vergonha nacional em público», disse a jovem de Cascais.

Pode ver tudo aqui:

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