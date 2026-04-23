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'Nova nora' aprovada? Ariana e Diogo apanhados aos beijos quentes e amassos durante almoço com a família - TVI

'Nova nora' aprovada? Ariana e Diogo apanhados aos beijos quentes e amassos durante almoço com a família

  • Secret Story
  • Hoje às 11:03

Diogo e Ariana estiveram juntos num almoço com a família do futebolista depois de este sair do Secret Story 10. Os dois foram apanhados a trocar beijos calientes à porta do restaurante.

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Diogo foi expulso do Secret Story 10 no passado domingo e, apesar de não ter cumprimentado Ariana mal chegou a estúdio, os dois estão inseparáveis fora do reality show da TVI. Depois de terem sido divulgadas imagens dos dois numa discoteca, vieram a público fotografias em que os dois surgem aos beijos apaixonados, na rua. 

O momento foi divulgado pela revista TV 7 Dias. Depois da entrevista que concedeu a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, Diogo terá ido almoçar com a família e com Ariana a Carnaxide.

Segundo a mesma publicação, Diogo chegou ao restaurante acompanhado pela família, mas acabou por ficar à porta daquele estabelecimento, sozinho. Foi então que surgiu, inesperadamente, Ariana, e o reencontro não deixou margens para dúvidas: trocaram beijos, abraços e gestos de carinho entre os dois. 

Depois, Ariana e Diogo ter-se-ão juntado à família no interior do restaurante, onde permaneceram durante duas horas. Já no início da tarde, o grupo abandonou o restaurante e os dois ex-concorrentes voltaram a trocar beijos, abraços, sorrisos e carinhos para se despedirem. O futebolista entrou no carro com a família rumo ao Norte e Ariana também abandonou o local, depois de os dois trocarem um beijo demorado que foi apanhado pelas objetivas.

A mesma publicação revela ainda que, no fim da gala de domingo, 19 de abril, Ariana aguardou por Diogo à porta dos estúdios da Venda do Pinheiro e os dois trocaram um beijo apaixonado, ao contrário do que Diogo mencionou na entrevista dada no Dois às 10. Note-se que o ex-concorrente disse a Cláudio e Cristina que só tinha dado «um beijo na cara» à amiga. 
 

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