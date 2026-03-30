Travão? Palavras de Diogo para Ariana estão virais: «Não a quero magoar, vamos evitar...»

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

Uma conversa intensa entre Diogo e Ariana está a dar que falar nas redes sociais, tornando-se rapidamente viral entre os seguidores do programa. O momento aconteceu após a saída de João, considerado por muitos — e especialmente por Eva — como o seu maior pilar dentro da casa.

Preocupado com o impacto emocional da saída, Diogo decidiu abordar Ariana para colocar alguns limites na forma como ambos interagem, tendo em conta a fragilidade de Eva neste momento: «Agora vou-te explicar o meu ponto de vista, posso? O João saiu, não tem apoio de ninguém», começou por dizer.

Ariana mostrou-se surpreendida com a afirmação e questionou de imediato: «Quem?». Ao perceber que Diogo se referia a Eva, reagiu com incredulidade: «Não tem? Toda a gente neste momento a apoia».

Diogo sublinhou que o apoio dos colegas não substitui a ligação especial que Eva tinha com João: «Ela tem o apoio da malta sim, mas não como do João. Aquilo que eu estou a querer chegar é: ela está frágil, eu também não a quero magoar, porque eu percebi aquilo que a malta disse e por um lado eles têm razão», explicou.

O concorrente reforçou ainda que não pretende afastar-se de Ariana, mas defendeu a necessidade de moderar certos comportamentos: «Eu não me vou afastar de ti, mas vamos evitar certas cenas, percebes? Só isso que eu quero que tu percebas, consegues perceber isso ou não?».

A troca de palavras rapidamente gerou reações nas redes sociais, com opiniões divididas. Enquanto alguns elogiam a sensibilidade de Diogo face ao estado emocional de Eva, outros consideram que Ariana foi injustamente confrontada.

Certo é que o momento trouxe ainda mais tensão à casa e promete continuar a marcar a dinâmica entre os concorrentes nos próximos dias.