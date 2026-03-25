A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Rebentou todas as estatísticas. O momento que deixou mais de dois milhões de pessoas em choque

A maior polémica do Secret Story 10 já é tema do outro lado do mundo. E há quem não cale a revolta

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Depois do Especial do Secret Story 10 desta terça-feira, 24 de março, Diogo terminou o namoro com Eva. O momento foi um dos mais marcantes deste enredo que tanto tem dado que falar, mas houve um pormenor que quase passou despercebido.

Durante a conversa emotiva, em que Eva acabou lavada em lágrimas depois de ouvir o namorado a pôr um ponto final na relação de cinco anos que tinham, Diogo nunca fechou totalmente a porta, deixando no ar a possibilidade de um dia poderem voltar a estar juntos.

«Talvez noutra altura. Quando tiver crescido o suficiente para ter uma mulher como tu na minha vida. Sabes que te amo muito, e vou sempre amar-te, independentemente de tudo», começou por dizer o futebolista, de 23 anos, também ele lavado em lágrimas.

O concorrente prosseguiu, garantido que a separação não seria uma decisão definitiva: «Eu vou estar sempre para ti, quando precisares. Agradeço-te tudo o que fizeste por mim. Tudo o que sou é graças a ti, sem dúvida. E estou-te agradecido eternamente por tudo o que me fizeste. É por tudo o que fizeste por mim que estou a tomar esta decisão, que me custa imenso, mas acho que é o certo a fazer neste momento.»

Completamente desfeita, Eva respondeu: «Só queria que tu me amasses ao ponto de não me fazeres isto, ao ponto de isto não ter acontecido (...) Estou com vontade de vomitar. Eu não queria a tua amizade, eu queria mais do que isso.»

«Quem sabe um dia. Se há pessoa que não merece a pessoa que hoje eu sou, és tu. Talvez daqui a uns anos serás, mas neste momento sei que não sou merecedor. O destino assim o quis, tudo acontece por um motivo. Não é à toa. Eventualmente isto aconteceu para eu crescer, e assim o aceitarei», disse ainda Diogo.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

A conversa entre Eva e Diogo foi longa e a concorrente mostrou-se muito abalada com o fim da relação. Ao mesmo tempo, não escondeu a revolta por Diogo estar a deixar no ar a possibilidade de ainda voltarem a estar juntos.

«Quando tu me dizes 'talvez um dia', eu não consigo pensar nisso. Porque só me apetece esperar por esse dia», confessou Eva, de voz embargada. Diogo reforçou: «Não quero que o faças...»

Eva insistiu que a incerteza de não saber se um dia podem reatar o namoro a deixa muito confusa. «Tu sabes se um dia vais poder amar-me da mesma forma?», questionou. «Não sei, um dia o tempo dirá... se tiver para ser, será», reagiu Diogo.

«Eu não quero tempo. Eu odeio o tempo. Queria que fosse para sempre», atirou Eva. «E pode vir a ser para sempre, mas não penses nisso», terminou o concorrente.

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