A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Ao Minuto

Há 17 min
«Ela não é tua amiga»: Concorrentes tentam «abrir os olhos» a Eva
02:28

«Ela não é tua amiga»: Concorrentes tentam «abrir os olhos» a Eva

Há 20 min
Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
01:56

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»

Há 22 min
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
03:49

Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»

Há 26 min
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Há 30 min
Diogo ameaça desistir e Ariana implora para ele ficar: «Se tu fores eu fico sozinha»
03:55

Diogo ameaça desistir e Ariana implora para ele ficar: «Se tu fores eu fico sozinha»

Há 37 min
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
04:38

«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo

Há 37 min
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
04:38

Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas

Há 42 min
Ariana abre o coração ao falar de Diogo: «Comecei a gostar dele, não queria acreditar que fosse verdade que ele tinha alguém»
07:42

Ariana abre o coração ao falar de Diogo: «Comecei a gostar dele, não queria acreditar que fosse verdade que ele tinha alguém»

Há 48 min
Ariana pronuncia-se sobre a polémica em torno do triângulo amoroso: «Eu não sabia de nada»
09:04

Ariana pronuncia-se sobre a polémica em torno do triângulo amoroso: «Eu não sabia de nada»

Há 49 min
Concorrentes não calam revolta. Opiniões dividem-se sobre a versão de Ariana
09:04

Concorrentes não calam revolta. Opiniões dividem-se sobre a versão de Ariana

Há 50 min
Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»
09:04

Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

Há 1h e 0min
Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens
03:08

Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens

Há 1h e 2min
Diogo protege Ariana e assume: «Ela não sabia que era a Eva»
07:47

Diogo protege Ariana e assume: «Ela não sabia que era a Eva»

Há 1h e 2min
Em prantos. Diogo chora e admite não estar a saber lidar com a situação
07:47

Em prantos. Diogo chora e admite não estar a saber lidar com a situação

Há 1h e 10min
Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o ama mais do que o Diogo a ela?»
06:27

Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o ama mais do que o Diogo a ela?»

Há 1h e 10min
Diogo é confrontado por Cristina Ferreira: «Quando está com as duas, o que é que sente?»
06:27

Diogo é confrontado por Cristina Ferreira: «Quando está com as duas, o que é que sente?»

Há 1h e 25min
«Foi uma coisa que me fez confusão»: Eva “aponta o dedo” a Ariana
02:18

«Foi uma coisa que me fez confusão»: Eva “aponta o dedo” a Ariana

Há 1h e 26min
Jéssica implacável com Ariana: «Eu nunca vou tomar o partido da pessoa extraconjugal»
07:24

Jéssica implacável com Ariana: «Eu nunca vou tomar o partido da pessoa extraconjugal»

Acompanhe ao minuto
A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou - TVI

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

  • Secret Story
  • Hoje às 14:46

Diogo decidiu acabar a relação com Eva depois do Especial do Secret Story 10. Mas houve um gesto subliminar que quase passou despercebido.

Relacionados

Depois do Especial do Secret Story 10 desta terça-feira, 24 de março, Diogo terminou o namoro com Eva. O momento foi um dos mais marcantes deste enredo que tanto tem dado que falar, mas houve um pormenor que quase passou despercebido.

Durante a conversa emotiva, em que Eva acabou lavada em lágrimas depois de ouvir o namorado a pôr um ponto final na relação de cinco anos que tinham, Diogo nunca fechou totalmente a porta, deixando no ar a possibilidade de um dia poderem voltar a estar juntos. 

«Talvez noutra altura. Quando tiver crescido o suficiente para ter uma mulher como tu na minha vida. Sabes que te amo muito, e vou sempre amar-te, independentemente de tudo», começou por dizer o futebolista, de 23 anos, também ele lavado em lágrimas. 

O concorrente prosseguiu, garantido que a separação não seria uma decisão definitiva: «Eu vou estar sempre para ti, quando precisares. Agradeço-te tudo o que fizeste por mim. Tudo o que sou é graças a ti, sem dúvida. E estou-te agradecido eternamente por tudo o que me fizeste. É por tudo o que fizeste por mim que estou a tomar esta decisão, que me custa imenso, mas acho que é o certo a fazer neste momento.»

Completamente desfeita, Eva respondeu:  «Só queria que tu me amasses ao ponto de não me fazeres isto, ao ponto de isto não ter acontecido (...) Estou com vontade de vomitar. Eu não queria a tua amizade, eu queria mais do que isso

«Quem sabe um dia. Se há pessoa que não merece a pessoa que hoje eu sou, és tu. Talvez daqui a uns anos serás, mas neste momento sei que não sou merecedor. O destino assim o quis, tudo acontece por um motivo. Não é à toa. Eventualmente isto aconteceu para eu crescer, e assim o aceitarei», disse ainda Diogo.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

A conversa entre Eva e Diogo foi longa e a concorrente mostrou-se muito abalada com o fim da relação. Ao mesmo tempo, não escondeu a revolta por Diogo estar a deixar no ar a possibilidade de ainda voltarem a estar juntos. 

«Quando tu me dizes 'talvez um dia', eu não consigo pensar nisso. Porque só me apetece esperar por esse dia», confessou Eva, de voz embargada. Diogo reforçou: «Não quero que o faças...»

Eva insistiu que a incerteza de não saber se um dia podem reatar o namoro a deixa muito confusa«Tu sabes se um dia vais poder amar-me da mesma forma?», questionou. «Não sei, um dia o tempo dirá... se tiver para ser, será», reagiu Diogo. 

«Eu não quero tempo. Eu odeio o tempo. Queria que fosse para sempre», atirou Eva. «E pode vir a ser para sempre, mas não penses nisso», terminou o concorrente.

Pode ver tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as imagens do momento do término entre Eva e Diogo

Continue a ler

Relacionados

Após o caos com Eva e Ariana, com quem dormiu Diogo? A resposta à “pergunta de milhões”

Diogo termina namoro com Eva e refugia-se em Ariana

Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood. E é uma famosa atriz que o confirma

Eva recebe avião e Ariana tem reação implacável: conheça a mensagem que agitou a Malveira

A maior polémica do Secret Story 10 já é tema do outro lado do mundo. E há quem não cale a revolta

Rebentou todas as estatísticas. O momento que deixou mais de dois milhões de pessoas em choque

Mais Vistos

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Hoje às 14:46
1

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Hoje às 16:32
2

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Hoje às 15:21
3
03:08

Afinal, Ariana sabia ou não que Diogo namorava com Eva ? Todos são confrontados com as imagens

Secret Story
Há 1h e 0min
4
09:09

«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas

Secret Story
Hoje às 15:58
5
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Secret Story
Há 26 min
6
09:04

Cristina Ferreira confronta Ariana com as imagens mais aguardadas: «Sabia ou não que era a Eva?»

Secret Story
Há 50 min
7
06:27

Cristina Ferreira fala com Diogo pela primeira vez desde o término: «É verdade que a Eva o amo mais do que o Diogo a ela?»

Secret Story
Há 1h e 10min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

01:51

Apanhados? Norberto e Hugo interrompem conversa privada de Eva e Diogo e mostram-se desconfiados

Secret Story
20 mar, 12:54
01:19

Sussurros e beijinhos! Depois da polémica, Diogo e Ariana mostram-se mais próximos do que nunca

Secret Story
20 mar, 12:43
03:17

De luzes acesas e à frente de todos: Diogo e Ariana em movimentos suspeitos debaixo dos lençóis

Secret Story
19 mar, 16:18
02:54

Decisões de Tiago causam discórdia e estes concorrentes não calam revolta

Secret Story
18 mar, 01:20
01:03

Alerta: Avião passa com aviso para Diogo. Esta é a reação de Eva

Secret Story
18 mar, 11:41
06:58

Hélder e Sara protagonizam mais uma discussão acesa: «Não é correto dormires com alguém por causa de jogo»

Secret Story
17 mar, 23:48
01:47

Hugo questiona Sara: «Porque é que de dia és uma coisa e à noite és outra? És bipolar»

Secret Story
13 mar, 12:58