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Diogo reage a interesse de Tiago por Eva. E a cara do concorrente não passa despercebida: «Ficou com um melão» - TVI

Diogo reage a interesse de Tiago por Eva. E a cara do concorrente não passa despercebida: «Ficou com um melão»

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«Mulher atraente e linda» Tiago faz rasgados elogios a Eva. E a cara de Diogo diz tudo.

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As imagens falam por si. No Especial do «Secret Story 10», Diogo tornou-se um dos protagonistas… sem precisar de dizer muito. Enquanto os concorrentes assistiam ao momento em que Tiago assumia que sente uma forte admiração e atração por Eva, as expressões do ex-namorado da jovem não passaram despercebidas e rapidamente deram que falar.

Entre olhares, sorrisos nervosos e sinais claros de desconforto, Diogo foi revelando, em segundos, aquilo que as palavras tentaram esconder. Recorde-se que o próprio admitiu: «Acho que é normal ficar incomodado».

  • Percorra as fotografias acima e veja como Diogo reagiu ao perceber que Tiago pode estar interessado na sua ex-namorada. E ao ouvir a resposta de Eva sobre o tema.

 

Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»

Tudo começou com uma dinâmica de mexericos, onde surgiu a questão: «Será que o Tiago anda a ficar apaixonado ou viu uma boa oportunidade de jogo?». A dúvida nasce do comportamento recente do concorrente, que tem feito vários elogios a Eva e demonstrado apoio após a polémica com Diogo e Ariana.

Confrontado com o tema, Tiago foi direto: «Ficar apaixonado acho que não», mas não esconde a admiração. «Gosto muito da Eva, tem muitos valores e é lindíssima. Sempre achei a Eva atraente», admitiu.

Jéssica lançou mais lenha na fogueira ao recordar a noite em que Eva dormiu com Tiago, garantindo que Diogo ficou «com um grande melão», acrescentando ainda que «não tem moral». Perante isto, o próprio reagiu: «Acho que é normal ficar incomodado».

Durante o programa, Tiago voltou a reforçar o interesse em conhecer melhor Eva, embora reconheça os obstáculos: «Acho que aqui não é o sítio certo porque está cá o Diogo. Ela ainda tem sentimentos pelo Diogo e não sei se ela tem interesse em mim. Eu estava disponível para isso».

A apresentadora Cristina Ferreira quis esclarecer a situação e questionou diretamente Eva sobre um possível interesse. A resposta foi cautelosa: «Posso conhecer melhor o Tiago, mas interesse a esse nível não sei. Ele respeita bastante isso. Posso conhecê-lo, mas disponível para outras questões eu não estou (...) Ele percebe a minha posição».

Apesar da incerteza, Tiago mantém a esperança: «O futuro a Deus pertence. Se ela quiser ir conhecer a praia da Samoqueira posso-lhe mostrar».

Dentro da casa, as colegas mostram-se entusiasmadas com esta aproximação. Jéssica não tem dúvidas: «Era a pessoa que a Eva mais precisava neste momento. É coração e é sincero». Veja as reações de Diogo na galeria acima.

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