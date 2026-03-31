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Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção - TVI

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

  • Secret Story
  • Ontem às 16:35

Diogo chora ao pedir desculpas a Eva por tudo. E Ariana assiste a tudo.

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A tarde ficou marcada por um momento de grande emoção na casa do Secret Story 10  Diogo abriu o coração diante dos colegas e partilhou detalhes íntimos da sua história de vida e do arrependimento que sente, deixando todos sensibilizados. E recebeu um abraço da ex-namorada, Eva.

«Não vou contar tudo, mas há coisas que muitos de vocês não sabem sobre a minha vida. Só uma pessoa aqui dentro sabe aquilo que eu passei, aquilo que sofri. Custa-me muito falar sobre certos aspetos, mas tenho o prazer de, um dia lá fora, poder contar tudo», começou por dizer.

Visivelmente emocionado, o concorrente de Santa Maria da Feira falou sobre o crescimento precoce que foi obrigado a enfrentar: «Tenho muito a crescer ainda, mas tive de crescer muito mais rápido do que um adolescente normal. A partir dos meus 15 anos fui quase um pai para o meu irmão. Habituei-me a lidar com os meus erros e, ao mesmo tempo, a estar sempre presente para ele».

Diogo destacou ainda o papel fundamental que continua a ter na vida do irmão: «Ele está a passar uma fase complicada, tem 15 anos, é a idade da estupidez. Eu sou o maior apoio dele. Tenho a minha mãe, mas é diferente, está longe. No fundo, fui um pai para ele desde muito cedo».

Num dos momentos mais marcantes, o concorrente dirigiu-se à ex-namorada, Eva, com quem manteve uma relação de cinco anos, deixando palavras de gratidão e arrependimento: «Quero agradecer-te de coração. Se sou a pessoa que sou hoje, devo-te muito e nunca vou esquecer tudo o que fizeste por mim. Adoro-te por isso. E peço desculpa por aquilo que te fiz, à pessoa de quem eu mais gostava na minha vida. Peço-te perdão e agradeço-te ao mesmo tempo».

No final, Eva não conteve a emoção, levantou-se e abraçou Diogo, num gesto que tocou todos os presentes. E a cara de Ariana não passou despercebida. Veja aqui o vídeo:

Diogo vê imagens e garante que não quer ter uma relação com Ariana

No Especial do Secret Story 10 com Cristina Ferreira, Diogo foi confrontado com imagens das suas últimas horas dentro da casa, num momento marcado por tensão e emoções fortes. As imagens exibidas mostraram vários episódios que envolveram diretamente Eva e Ariana, duas das protagonistas da polémica que tem dominado os últimos dias do reality show.

A apresentadora fez questão de fazer perguntas diretas e esclarecer tudo: «Não imagina um namoro entre si e a Ariana?», já Diogo respondeu sem qualquer tipo de problema: «Neste momento não Cristina».

Recorde-se que Diogo e Eva entraram no programa como casal, embora com segredos diferentes. O concorrente tinha como missão guardar o segredo de que “a minha namorada está na casa”, enquanto Eva escondia que “namoro há cinco anos com um concorrente da casa”. Antes de entrarem no jogo, os dois tinham definido uma estratégia: poderiam aproximar-se de outros participantes como forma de avançar no jogo, algo que apenas o público sabia.

Contudo, o plano acabou por ganhar contornos inesperados. Ao longo das primeiras semanas, Diogo aproximou-se de Ariana. O que começou como uma amizade evoluiu para uma relação mais próxima, deixando Eva visivelmente desconfortável. Ariana, por sua vez, garantiu que desconhecia totalmente a relação entre os dois até ao momento em que o segredo foi revelado, reagindo em lágrimas ao descobrir a verdade.

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