Tiago é apontado como «a pessoa certa» para Eva em plena gala. E a reação de Diogo é impagável

Diogo paga para ver confessionário de Eva e Tiago, mas acaba com cara de poucos amigos: Saiba os motivos

Provavelmente já o ouviu cantar e não sabe. Tiago soma milhares de visualizações com músicas originais

Quase dois milhões de views em menos de 24 horas: Isto foi o que Tiago disse a Eva e que deixou uma legião de fãs eufórica

As imagens do momento. Tiago e Eva levam fãs à loucura após noite de mimos: “TiEva vive!”

A proximidade entre Eva e Tiago tem dado muito que falar dentro e fora do Secret Story 10, e voltou a ser tema na gala deste domingo, 19 de abril. Vários concorrentes deram a sua opinião sobre a relação de ambos e Diogo ficou com cara de poucos amigos.

O tema surgiu depois de todos assistirem a imagens de Tiago desta semana, que esteve no centro das atenções por causa da amizade com Eva. Depois de algumas críticas, o concorrente recebeu rasgados elogios de Hugo, que confidenciou que, para ele, Tiago é «a pessoa certa» para Eva. Diogo ficou visivelmente incomodado com as declarações.