Nem vai conseguir reconhecê-lo: Mostramos-lhe a fotografia de Diogo de que todos falam

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

As imagens não mentem: Foi isto que levou Diogo a receber uma nomeação direta da Voz

As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

Cristina Ferreira faz revelação sobre Diogo, Eva e Ariana em direto. E João fica sem saber o que dizer

Diogo tem dado muito que falar dentro do Secret Story 10, mas fora da casa mais vigiada do país, é um jovem discreto, pouco ativo nas redes sociais. No entanto, há uma partilha na sua conta de Instagram que está a chamar à atenção, não só por estar quase irreconhecível, mas também pela descrição da fotografia publicada.

Na tal publicação, Diogo surge muito charmoso, com ar de galã. «No confundas un diamante con un Swarovski.💎», pode ler-se, na legenda daquele registo fotográfico.

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As palavras de Diogo que chocaram Eva: «A pessoa mais importante para mim é…»

A gala deste domingo do Secret Story está a ser marcada por desenvolvimentos na história que envolve Diogo, Eva e Ariana. E no meio da troca de argumentos, há uma frase que deixou Eva em choque. O momento aconteceu quando Cristina Ferreira questionou Diogo, o ex-namorado de Eva, «porque não se afastou de Ariana» quando esta lhe deu oportunidade.

«A Ariana é a pessoa mais importante para mim aqui dentro, neste momento. E na altura já o era», respondeu Diogo.

Eva não escondeu a cara de espanto e exclamou: «Eu pensei que tinha ouvido mal».

Questiona pela apresentadora, Eva garantiu que ainda colocava o ex-namorado no pódio: «O Diogo continua a ser a pessoa mais importante».