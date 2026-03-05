Ao Minuto

Há 7 min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 25 min
Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?»
02:22

Há 42 min
Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha»
01:24

Há 52 min
Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova
01:12

Há 57 min
Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

Há 1h e 8min
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Há 1h e 11min
De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

Há 1h e 11min
De Marcia Soares a Bruna Gomes: Estes ex-concorrentes passaram de anónimos a empresários de sucesso

Há 2h e 9min
Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta"
07:24

Há 2h e 16min
Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude»
02:55

Há 2h e 23min
«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora
02:15

Há 2h e 36min
Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura
04:17

Há 2h e 44min
Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos

Há 2h e 46min
"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico
01:16

Há 2h e 52min
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Há 3h e 5min
A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo
01:43

Há 3h e 8min
Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim»

Há 3h e 10min
«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado
04:26

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo» - TVI

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

  • Secret Story
  • Hoje às 10:43

Diogo perde as estribeiras depois de ser nomeado uma das plantas da casa. O concorrente exaltou-se e mostrou-se como nunca antes o tínhamos visto.

Diogo perdeu as estribeiras depois do Especial do Secret Story 10 desta quarta-feira, onde recebeu uma nomeação direta por ter sido escolhido pelo público, a par de Diana Dora, como «a planta» da casa. O concorrente ficou furioso com a decisão e não escondeu o desagrado.

«Estou com uma carrada de nervos que só me apetece partir tudo», disse, visivelmente transtornado.

Veja tudo aqui:

Mais tarde, desabafou com Eva e mostrou-se novamente furioso com a nomeação.  «Aqui não há plantas, isto é ridículo, atribuir isso a uma pessoa. Digo e continuo a dizer: é ridículo, é uma estupidez. Não quero saber se me vou embora, mas isto não vale tudo»

Eva pede ao namorado para ter calmo e este prossegue: «Uma planta é alguém que não está aqui a fazer nada, só respira. Eu tenho princípios, tenho educação. Se no meu grupo, não quis atribuir a planta a ninguém, então atribuí a mim. E estou tranquilo com isso.»

«Eu dou a minha opinião frente-a-frente com as pessoas. Eu não vim aqui para criar brigas. Tudo bem que é um jogo, mas não vale tudo», adiantou.

Pode ver tudo aqui:

