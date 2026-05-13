Zé faz comentário polémico sobre Ariana. E Diogo reage com desafio inesperado: «Já que és tão sabichão...»

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As provocações entre Diogo Maia e Zé Andrade estão a dar que falar. O ex-namorado de Eva não se inibiu de lançar um desafio em tom de provocação ao ex-noivo de Liliana.

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Diogo Maia marcou presença, esta terça-feira, 12 de maio, na conferência de imprensa do evento onde foi confirmado que o influenciador vai subir ao ringue num combate agendado para o próximo dia 23 de maio, na Super Bock Arena, no Porto.

Quem não ficou indiferente à novidade foi Zé Andrade, ex-noivo de Liliana Oliveira, que aproveitou uma publicação nas redes sociais para deixar uma provocação e envolver Ariana Miranda na conversa: «A Ariana bate melhor que ele». O comentário acabou por rapidamente se tornar viral, somando mais de 1600 gostos em apenas algumas horas.

Já durante a conferência de imprensa, Diogo Maia respondeu diretamente à provocação e lançou um desafio a Zé Andrade: «Se há pessoa que eu gostava mesmo era recentemente do Zé, que veio fazer um comentário. E esta é para ele: já que és tão sabichão, anda para cima do ringue».

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