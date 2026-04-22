Transformação impressionante. Dylan perde sete quilos e Inês não fica indiferente à mudança: «Nunca vi ninguém...»

«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

Depois de Las Vegas e Los Angeles, Dylan e Inês revelam novo destino de sonho e é uma das cidades mais icónicas do mundo

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

Inês Gama e Dylan Fonte vão ser pais? Ex-concorrente dá a resposta mais inesperada de sempre

Dylan Fonte perde seis quilos em menos de um mês: E as imagens do antes e depois impressionam

Dylan Fonte já perdeu sete quilos desde que decidiu mudar os seus hábitos e adotar um estilo de vida mais saudável. O ex-concorrente do Secret Story 9 surpreendeu ao mostrar a evolução do seu corpo e faz um balanço muito positivo deste desafio pessoal.

«Dia 44: estamos a 16 dias do final do nosso desafio de 60 dias. Começo a ficar feliz com os resultados obtidos, estes últimos 15 dias vou me focar no cardio, que é o que tem faltado», começou por escrever, na legenda de um vídeo em que mostra como o corpo já está a mudar.

Na mesma partilha, Dylan revela quantos quilos ainda lhe faltam perder para cumprir o desafio com sucesso. «7 quilos perdidos, o objetivo são perder 10, vamos ver se conseguirmos. No final dos 60 dias irei a fazer um vídeo a explicar todo o processo», referiu.

Pode ver tudo aquI:

Inês Gama, a namorada de Dylan e finalista do Secret Story 9, reagiu à partilha do companheiro, mostrando-se orgulhosa de todo o processo.

«Esforço e dedicação, nunca vi ninguém como ele, sou uma namorada babada sim», escreveu a jovem da Margem Sul.

Pode ver aqui a partilha de Inês Gama: