Transformação impressionante. Dylan perde sete quilos e Inês não fica indiferente à mudança: «Nunca vi ninguém...»

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Dylan Fonte está visivelmente mais magro e a namorada, Inês Gama, fez uma partilha única sobre o desafio que o ex-concorrente do Secret Story 9 tem enfrentado.

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Dylan Fonte já perdeu sete quilos desde que decidiu mudar os seus hábitos e adotar um estilo de vida mais saudável. O ex-concorrente do Secret Story 9 surpreendeu ao mostrar a evolução do seu corpo e faz um balanço muito positivo deste desafio pessoal.

«Dia 44: estamos a 16 dias do final do nosso desafio de 60 dias. Começo a ficar feliz com os resultados obtidos, estes últimos 15 dias vou me focar no cardio, que é o que tem faltado», começou por escrever, na legenda de um vídeo em que mostra como o corpo já está a mudar.

Na mesma partilha, Dylan revela quantos quilos ainda lhe faltam perder para cumprir o desafio com sucesso. «7 quilos perdidos, o objetivo são perder 10, vamos ver se conseguirmos. No final dos 60 dias irei a fazer um vídeo a explicar todo o processo», referiu.

Pode ver tudo aquI:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dylan Fonte (@dylanfonte)

Inês Gama, a namorada de Dylan e finalista do Secret Story 9, reagiu à partilha do companheiro, mostrando-se orgulhosa de todo o processo. 

«Esforço e dedicação, nunca vi ninguém como ele, sou uma namorada babada sim», escreveu a jovem da Margem Sul. 

Pode ver aqui a partilha de Inês Gama:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Inês Gama e Dylan Fonte

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