Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Amizade entre Inês e Vera ainda é possível? Finalista toma decisão radical

Traição e mensagens polémicas à mistura: Inês conta a história toda e há um detalhe que impressiona

O detalhe surpreendente do pedido de namoro de Inês e Dylan: «Eu estava a contar...»

Inês e Dylan estão a viver numa verdadeira bolha de amor. O casal, que se apaixonou dentro da casa do Secret Story 9, fez agora a sua primeira "viagem" a dois, e para um sítio muito especial.

Depois de terem estado presentes no Dois às 10, da TVI, de segunda-feira, 5 de janeiro, Inês e Dylan rumaram a um dos locais mais românticos de Portugal: Viana do Castelo, a terra natal do jovem.

«A caminho», escreveu Inês Gama, na legenda de uma imagem, partilhada nos stories do Instagram

Pode ver aqui a partilha feita por Inês:

Já nesta terça-feira, 6, Dylan partilhou um vídeo com a amada, na praia do Cabedelo. «Ainda bem que fomos emocionados e não nos largámos desde a primeira vez. É tão bom amar-te», escreveu o ex-concorrente do Secret Story, na legenda da partilha.