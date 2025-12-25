Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Ao Minuto

Há 23 min
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

Há 25 min
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

Há 29 min
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

Há 30 min
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

Há 33 min
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

Há 37 min
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

Há 40 min
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

Há 43 min
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

Há 45 min
Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Francisco Monteiro reage à morte da jovem que emocionou o País: «Quando pensamos que temos problemas...»

Há 46 min
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

Há 49 min
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

Há 51 min
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

Há 56 min
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

Há 2h e 31min
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

Há 2h e 35min
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

Há 2h e 36min
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!

Há 2h e 40min
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
01:50

«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente

Há 2h e 53min
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
02:35

Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera

Acompanhe ao minuto
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um - TVI

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

  • Secret Story
  • Hoje às 18:14

Os dois ex-concorrentes do Secret Story 9 já conversaram após a relação conturbada no programa.

Relacionados

Vera e Dylan são ex-concorrentes desta edição do Secret Story e estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10', especial Natal, na TVI, para falar sobre o pós-programa.

Recorde-se que os dois tiveram uma relação conturbada, que começou com um romance, mas acabou com uma agressão, que levou mesmo à expulsão de Vera. 

No 'Dois às 10', Vera apresentou as filhas e revelou que já teve uma conversa com Dylan: «Já falámos, acho que é essencial, principalmente eu, seguir um caminho sem uma palavra de desculpa acho que iria ser muito mau. Senti essa necessidade», disse. 

«Vou guardar sempre (a experiência com Dylan) com muito carinho, independentemente dos acontecimentos menos bons, devemo-nos focar nos bons», acrescentou a ex-concorrente. 

Dylan também esteve no programa e falou sobre Vera: «Fiz questão de falar com a Vera e ela também ligou e estivemos a conversar um bocadinho». 

«A Vera disse que tinha necessidade de me pedir desculpa e pediu e eu aceito. Para mim o jogo terminou, a minha vida é cá fora, de resto está tudo bem, a vida segue e está esquecido e ultrapassado», rematou. 

Continue a ler

Relacionados

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Com Liliana dentro da casa, Fábio tem jantar com Vera e noite acaba em festa

Mais Vistos

Top 5: A uma semana da grande final, este é o último ranking de popularidade do Secret Story 9

Hoje às 17:10
1
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Hoje às 17:23
2
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
3
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41
4
09:31

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12
5

Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Há 3h e 34min
6
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
Há 3h e 24min
7
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Há 3h e 49min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

Secret Story
Há 3h e 24min
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

Secret Story
Há 3h e 49min
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Secret Story
Há 3h e 55min
02:42

Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»

Secret Story
Hoje às 18:24
01:35

Liliana desfaz-se em elogios a Francisco, o amigo de Pedro que fez furor na gala passada: «Ele pareceu-me...»

Secret Story
Hoje às 17:23
05:13

Entre beijos ardentes e abraços, Pedro e Marisa trocam juras de amor: «És um orgulho»

Secret Story
Hoje às 16:41