Ainda se lembra deste D'ZRT no Big Brother? 13 anos depois, foi pai pela segunda vez e mostra as fotos do filho

Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Edmundo Vieira já foi pai pela segunda vez! A notícia foi dada pelo ex-concorrente do Big Brother VIP, através de uma partilha que fez nas redes sociais nesta sexta-feira, 13 de março, nas redes sociais.

O membro dos D'ZRT partilhou com os fãs as primeiras fotografias do filho, Angel, nome que faz uma clara referência a Angélico Vieira, também ele membro da boy band de sucesso, que partiu prematuramente em 2011.

«Sem palavras para descrever o sentimento ao ver-te pela primeira vez. Hoje nasceu uma nova parte de nós, o maior presente que a vida pode dar. Ainda agora nasceste, e já te amamos muito. Um obrigado muito especial a toda a equipa do hospital Eduardo Santos Silva, que nos recebeu e tratou de forma excecional. Fiquei a respeitar ainda mais o vosso trabalho. Obrigado pela dádiva que partilham diariamente com todas as pessoas que vos passam pelas mãos», começou por escrever, na legenda daquela publicação.

E prosseguiu: «Não podemos deixar de agradecer também a todas as pessoas que têm estado connosco desde o dia que descobrimos que o nosso Angel viria a caminho. A começar pela sua tia/madrinha Carolina Pereira, desde o momento que soube da sua existência. Obrigado também a todos os parceiros, que nos têm proporcionado uma gravidez mais fácil e mais bonita.»

«Obrigado também a todos os que têm estado desse lado. Não temos conseguido dar resposta a todos, mas estamos deste lado a receber o vosso amor», findou.