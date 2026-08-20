Ao Minuto

Há 34 min
Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Ainda se lembra deste vestido icónico? Cristina Ferreira partilha fotografia do look que fez cair o queixo do público

Há 1h e 57min
Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

Em lágrimas, Bruna Gomes expõe situação delicada: «Eu acredito que o amor...»

Há 2h e 27min
«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

«O coração dói...»: Teresa Silva abre o coração num desabafo que emociona sobre o filho

Hoje às 12:34
Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Hoje às 11:50
Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Hoje às 11:47
Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

Espaço exterior, closet e divisões espaçosas. Flávia Monteiro mostra obra da nova casa: «Estou chocada»

Hoje às 11:18
Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Hoje às 10:57
O mistério chegou ao fim. Depois de revelar tudo por trás do "dia especial", Cristina Ferreira mostra os detalhes do grande projeto

O mistério chegou ao fim. Depois de revelar tudo por trás do "dia especial", Cristina Ferreira mostra os detalhes do grande projeto

Hoje às 10:03
Um ano depois, tudo mudou na vida do bicampeão. Pedro Jorge surpreende ao regressar “onde foi feliz”

Um ano depois, tudo mudou na vida do bicampeão. Pedro Jorge surpreende ao regressar “onde foi feliz”

Ontem às 22:03
Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

Ontem às 16:39
Cristina Ferreira revela toda a verdade sobre o misterioso “dia especial”. E é inacreditável

Cristina Ferreira revela toda a verdade sobre o misterioso “dia especial”. E é inacreditável

Ontem às 15:31
Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

Já há data para o casamento de Pedro Jorge e Marisa Pires? A empresária "abre o jogo" e revela pormenores inéditos

Ontem às 09:29
Joana Diniz recorda relação com Luís Nascimento e deixa mensagem ao ex: «Ele e toda a família dele...»

Joana Diniz recorda relação com Luís Nascimento e deixa mensagem ao ex: «Ele e toda a família dele...»

18 ago, 14:20
Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

Em menos de um ano, já têm BMW novo, vivenda de sonho, negócio a dois e estão noivos: o romance que surpreende

18 ago, 09:30
Em dia de casamento, Ariana Miranda e Diogo Maia trocam votos apaixonantes: «Amar-te para sempre»

Em dia de casamento, Ariana Miranda e Diogo Maia trocam votos apaixonantes: «Amar-te para sempre»

16 ago, 19:29
Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

Marco Costa faz revelação inesperada após separação de Carolina Pinto: «Sou apaixonado...»

16 ago, 18:49
Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

Barco, jacuzzi e um misterioso jantar a dois: Liliana Filipa vive dias inesquecíveis no Algarve

15 ago, 18:27
Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Despediu-se, ficou solteiro e não cumpriu o maior sonho. João Santos abre o coração: «No fundo do poço...»

Acompanhe ao minuto
Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada - TVI

Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

  • Big Brother
  • Hoje às 12:34

Aos 35 anos e depois de duas gravidezes, Elisabete Moutinho mostra-se orgulhosa da forma física que conquistou e revela, sem filtros, aquilo que considera essencial para se sentir bem consigo própria.

Relacionados

Elisabete Moutinho decidiu usar as redes sociais para partilhar uma reflexão sobre a fase da vida em que se encontra e, ao mesmo tempo, mostrar o resultado dos cuidados que tem consigo própria. Num vídeo, a ex-concorrente do reality show exibe a sua silhueta e deixa uma mensagem que rapidamente despertou a atenção.

Aos 35 anos e depois de ser mãe de dois filhos, Elisabete assume que cuidar de si continua a ser uma das suas prioridades. Na publicação, enumerou aquilo que considera importante na sua vida atualmente: «Os meus filhos. Cuidar de mim. A minha alimentação. Treinar. Sentir-me bem no meu corpo. A minha independência. Os meus sonhos. E a vontade de continuar a crescer»

Mais do que falar apenas da aparência física, Elisabete Moutinho aproveitou a publicação para reforçar uma mensagem de autoestima e de valorização pessoal. A ex-concorrente mostra que, para si, sentir-se bem vai muito além da imagem que vê ao espelho. E deixa ainda uma garantia sobre esta nova fase da sua vida: «Porque aos 35… ainda estou só a começar.»

A publicação termina com uma mensagem de força e determinação: «Vamos a isso 💪🏽🤍», numa demonstração de que Elisabete pretende continuar focada nos seus objetivos e no bem-estar.

A partilha não passou despercebida e os seguidores rapidamente reagiram ao vídeo, com vários elogios à forma física da ex-concorrente. Depois de duas gravidezes, Elisabete Moutinho mostra-se confiante e deixa claro que disciplina, alimentação, treino e, sobretudo, sentir-se bem consigo própria fazem parte da sua rotina.

Veja o vídeo.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Continue a ler

Relacionados

«Viemos os três porque...»: Elisabete Moutinho publica fotos em família sem o namorado. E este foi o motivo

Sensualidade em biquíni! Elisabete Moutinho faz transformação corporal e as imagens falam por si

Não se aguenta. Filho bebé de Elisabete Moutinho conquista Cláudio Ramos com a sua fofura extrema

Elisabete Moutinho arranca suspiros com as fotografias das suas incríveis férias em família

Mais Vistos

Deu que falar no Secret Story por causa de Ronaldo. Agora surpreende todos ao anunciar que vai ser pai

Big Brother
Ontem às 22:03
1

«(...) Dei um passo atrás na minha vida»: Marcia Soares faz desabafo sincero e deixa forte indireta no ar

Big Brother
Hoje às 09:37
2

O mistério chegou ao fim. Depois de revelar tudo por trás do "dia especial", Cristina Ferreira mostra os detalhes do grande projeto

Big Brother
Hoje às 10:57
3
02:33

Afonso tem atitude honrosa e o elogio do Big leva a uma grande salva de palmas

Big Brother
Ontem às 16:50
4

Um ano depois, tudo mudou na vida do bicampeão. Pedro Jorge surpreende ao regressar “onde foi feliz”

Big Brother
Hoje às 10:03
5

Esta cara conhecida já nos habituou aos looks mais giros e sensuais. Este vestido não foge à regra e tem tanto de ousado como de elegante

Big Brother
Hoje às 11:18
6

Sara Jesus e João Ricardo juntos novamente? Fotografia suspeita da empresária gera burburinho

Big Brother
Hoje às 11:50
7

Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Big Brother
Hoje às 12:34
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

11:02

Está decidido! Saiba quem é o novo Líder da Semana do Big Brother Verão

Big Brother
6 jul, 00:23
01:07

As primeira palavras de Diego após expulsão: «Ficou muito por mostrar»

Big Brother
6 jul, 00:21

A soluçar desesperadamente, Mariana Salgueiro revela vida marcada por traumas e superação: «A partir desse dia a minha vida foi péssima»

Big Brother
5 jul, 23:42

Este concorrente é o primeiro a abandonar a casa do Big Brother Verão. E o choque foi total

Big Brother
6 jul, 00:13
06:31

Após atropelamento, Mariana Salgueiro esteve internada três anos, foi operada dezenas de vezes e rejeitada pelo 'ex'

Big Brother
5 jul, 23:44
06:40

Acamada, Mariana Salgueiro foi traída pelo 'ex' com uma amiga, na mesma casa: «Ele disse: 'Achas que alguém vai olhar para ti?'»

Big Brother
5 jul, 23:38
06:40

Mariana Salgueiro partilha momento arrepiante: «Ela morreu comigo em casa»

Big Brother
5 jul, 23:37