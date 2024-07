Elisabete Moutinho grávida pela segunda vez! Pedro Pinto recorda: «Não queria acreditar»

Elisabete Moutinho recorda participação na Casa dos Segredos: «Tinha tanto medo que isso me acontecesse»

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Elisabete Moutinho, ex-concorrente e vencedora da Casa dos Segredos 5, e Pedro Pinto, seu companheiro e pai da sua bebé, a pequena Valentina. 10 meses depois de terem sido pais de Valentina, Elisabete Moutinho e Pedro Pinto vão ser pais outra vez, para grande suspresa e felicidade do casal, que fez o anúncio nas redes sociais. O casal contou tudo aos apresentadores, sobre esta nova fase inesperada. Recordaram o momento em que souberam da gravidez e Pedro Pinto controu: «Não queria acreditar».

Veja agora a publicação de Elisabete Moutinho e as primeiras imagens da nova gravidez...

Sem revelar o sexo, escreveu: «A Valentina já tem um novo melhor amigo(a)».

Recorde que Elisabete Moutinho venceu a quinta edição da «Casa dos Segredos» em 2014, onde conheceu e se apaixonou por Bruno Savate, relação que veio a terminar tempos depois.

Com a nova edição do Secret Story quase a chegar à TVI, Elisabete acabou por recordar a sua participação, naquela que foi uma experiência que lhe mudou a vida para sempre. Quando venceu, estava longe de imaginar o que futuro lhe reservava. Tornou-se uma empresária de sucesso e encontrou em Pedro, um amor para a vida.

Elisabete revelou como foi o momento em que decidiu inscrever-se nessa edição do reality show da TVI, em 2014, confessando que temia ser expulsa na primeira semana do jogo: «Tinha tanto medo que isso me acontecesse».