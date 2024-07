O arrependimento de Élvio relativamente a Catarina Miranda: “Se fosse hoje…”

As primeiras palavras de Élvio Santiago após a expulsão do Dilema

Élvio Santiago foi o expulso desta semana do «Dilema» e esclareceu alguns dos confrontos em que se viu envolvido com os colegas dentro da casa, nomeadamente com a ex-concorrente Catarina Miranda.

Não é segredo para ninguém que Élvio Santiago e Catarina Miranda, desde o primeiro dia, se incompatibilizaram e preconizaram várias discussões tensas.

Catarina Miranda não escondeu que tinha marcado Élvio Santiago desde início e não iria descansar até o eliminar.

Recorde-se, inclusive, que o cantor de Vila de Sobrosa chegou a exaltar-se e a adjetivar a colega como «estúpida», «parvalhona» e «egocêntrica», gerando várias opiniões negativas relativamente ao seu comportamento.

Relembre o momento:

Já nas palavras da jovem de Almeirim, Élvio era uma pessoa «maliciosa» que procurava a intriga, chegando a referir: «Tu no nosso grupo és um peso morto». Já nas palavras da jovem de Almeirim, Élvio era uma pessoa «maliciosa» que procurava a intriga, chegando a referir: «Tu no nosso grupo és um peso morto».

Apesar da discussão acesa entre os concorrentes, Élvio reconheceu o erro e pediu desculpa pelas palavras proferidas no momento em que Catarina Miranda foi expulsa do jogo.

Após ter sido expulso, Élvio foi questionado se existiria algum momento de que se arrependesse na sua passagem pela casa, tendo afirmado: “A Catarina tem um poder que é de tirar as pessoas do sério e a mim tirou-me do sério. Se calhar se fosse hoje (…) não voltaria a cometer esse erro porque não é um bom exemplo”.

