Lágrimas de Élvio Santiago deixam Goucha emocionado. Concorrente ameaça desistir após fortes críticas dos colegas

Élvio Santiago esteve prestes a desistir do Dilema e foi em lágrimas que conversou com Manuel Luís Goucha. Em causa está o facto de vários colegas terem se mostrado contra o facto de Élvio Santiago não se ter emocionado com uma partilha dramática feira por Daniela Santos.

«Eu quero desistir do Dilema, por isso é que me vesti assim», afirma Élvio, mostrando-se triste e «estupefacto» com os ataques que diz ter recebido quer da sua equipa, como da equipa adversária. «Se realmente acham isso, eu em vez de sair segunda-feira. Saio hoje», diz em lágrimas, explicando porque não se emocionou durante a partilha dramática da colega, o que motivou todo o rol de acusações.

«Eu ouvi a história da Daniela, eu estava como se não estivesse a prestar a atenção, porque eu vim para me divertir. As histórias que emocionam as pessoas eu não quero, porque depois eu também me vou emocionar», explicou.

Manuel Luís Goucha intervém: «O Élvio foge destas partilhas, para não se magoar (..) Hoje foi posto em causa por alegada falta de empatia (…) vai desistir de um jogo onde também está de corpo?», questionou.

«Quando eu disse isso, achei que os colegas até ficaram aliado», continua Élvio. Mas Manuel Luís Goucha continua: «Você é um alvo a abater, eles podem estar todos a jogar consigo e, ao menorizá-lo, estão justamente a alcançar o objetivo de o fazer sair».

Manuel Luís Goucha continuou: «Para mim não faz sentido, porque você é um belíssimo jogador (…) eu não estou a sentir o que você está a sentir…»

«Eu estou aqui a ser mesmo eu (…) eu acho que não podemos ser nós próprios aqui dentro», diz, ainda, emocionado o artista.

Goucha pede ao concorrente: «Reflita mais um pouquinho, eu não o tenho como perdedor, isto é apenas um jogo (…) você tem feito um caminho de muito trabalho, você vai ser derrotado por um jogo e por 14 jogadores?».

Élvio acaba a adir a decisão e volta a frisa a sua posição no momento em que foi feita uma partilha de uma história de vida dramática: «Eu já expliquei que é a minha forma de agir. Uma não reação é a minha reação. E eles têm dificuldade em entender: ‘como é que tu com uma história triste não te comoves?».

O concorrente acabou a regressar à casa e explicou aos colegas que ia ponderar que decisão iria tomar sobre a sua permanência na casa.