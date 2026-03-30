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Foi discreta na 1ª Companhia, mas cá fora é uma bomba: as fotos ousadas da enfermeira Catarina em biquíni - TVI

Foi discreta na 1ª Companhia, mas cá fora é uma bomba: as fotos ousadas da enfermeira Catarina em biquíni

Lembra-se da enfermeira Catarina? Passou muito despercebida dentro da 1ª Companhia, mas cá fora é uma verdadeira musa de sensualidade. Veja as fotos.

Catarina Gonçalves ganhou visibilidade na 1ª Companhia, onde foi uma das enfermeiras da base militar mais vigiada do país. Dentro da experiência, manteve sempre um perfil muito discreto, mas cá fora faz furor com as fotos em biquíni em que deixa em evidência o corpo esculpido de que é dona. 

No Instagram, são alguns os registos em que Catarina Gonçalves surge de fato de banho e exige a sua silhueta de sonho. Exemplo disso foi a partilha que fez este fim de semana, em que esteve a recarregar baterias numa herdade luxuosa, em Canha, Montijo. 

Pode ver aqui os registos em questão:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as fotos mais sensuais da Enfermeira Catarina

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