Exclusivo: Espreite mais uma divisão da casa do Dilema, visitada por uma figura misteriosa...

O novo reality show da TVI está quase a chegar... É já amanhã, domingo! Dia 7 de julho estreia o "Dilema", apresentado por Manuel Luís Goucha. Fazemos aqui um resumo de tudo o que se sabe até agora, sobre esta nova aposta da TVI, e lançamos uma fotografia exclusiva da casa, com um habitante especial que foi lá almoçar...

O Instagram Oficial do Dilema revelou a imagem de umas figuras vermelhas misteriosas! Quem serão e o que vão fazer?

O “Dilema” é uma produção da Endemol, no qual um grupo de concorrentes divididos em duas equipas irá enfrentar dilemas difíceis, umas vezes divertidos, outras extremamente duros. Partilham o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas haverá um vencedor que ganhará o prémio final de até 50.000€.

Renato Duarte, o infiltrado

Renato Duarte será o Infiltrado do "Dilema", interagindo com os concorrentes e assumindo o papel de confidente, com total neutralidade. Poderá entrar na casa a qualquer momento e será presença assídua nas galas de domingo, com Manuel Luís Goucha, Ricardo Martins Pereira e Susana Dias Ramos. Dará uma análise exclusiva sobre qualquer acontecimento no "Dilema".

Renato Duarte é locutor e repórter de rádio há 14 anos, entrou na Rádio Renascença em 2010 e, atualmente, é um dos apresentadores do programa de final de tarde: “T3”. Foi repórter de 3 programas da manhã da RR (“Olá Manhã!”, “Manhãs da Renascença” com Carla Rocha e “3 da Manhã”). Começou como jornalista, primeiro no jornal Público e depois na RTP2, onde fez parte da equipa do programa de arte e cultura “Câmara Clara”. Também na RTP2, apresentou o magazine de moda “What’s Up! Olhar a Moda”. É licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Marketing pelo ISEG.

Renato Duarte afirma que “Não podia estar mais entusiasmado com este desafio. Entusiasmado e, evidentemente, muito ansioso. Estar com o Manuel Luís Goucha no primeiro grande projeto de televisão de que faço parte é uma honra, um privilégio e, ao mesmo tempo, muito desafiante”.

Susana Dias Ramos, a comentadora das galas

Psicóloga Susana Dias Ramos regressa como comentadora aos reality shows da TVI, depois de ter feito parte de algumas edições do Big Brother e também da Ex-periência. Uma cara já bem conhecida do público português, que certamente vai fazer a diferença nas galas de domingo à noite. Susana Dias Ramos é especialista em Sexualidade Clínica e Terapia de Casal. É ainda cronista em algumas revistas. A sua honestidade e forma descomplicada de abordar assuntos considerados tabu é já uma imagem de marca da sexóloga clínica, que informa, diverte e desmistifica todos os temas.

O seu trabalho pode ser também acompanhado na sua conta de instagram @susanadiasramos, onde partilha e conversa regularmente com os seus mais de 160 mil seguidores. Bem como no canal de Youtube "100 TABUS", onde Susana Dias Ramos partilha vídeos e aborda temáticas diversas relacionadas com a sexualidade. Sempre de forma descontraída, alegre e positiva, tal como ela própria!

Licenciada em Psicologia, Susana Dias Ramos tem também uma especialização em Hipnose Clínica pela London College of Clinical Hypnosis e uma pós graduação em Neuropsicologia Clínica e em Saúde Sexual e Reprodutiva. A Sexualidade Clínica e Terapia de Casal são outras das suas especializações.

Com Ricardo Martins Pereira, esta será uma dupla imparável na análise ao dia-a-dia dos concorrentes.

Ricardo Martins Pereira, o comentador das galas

Ricardo Martins Pereira tem 48 anos, é empresário, tem 29 anos de experiência em jornalismo e é autor de um dos maiores blogues portugueses entre 2008 e 2014, o "Arrumadinho". Especialista em redes sociais, Ricardo Martins Pereira é fundador das duas maiores revistas digitais portuguesas, "NiT" e "MAGG". É também guionista das séries “Bem-vindos a Beirais” e “Liberdade, 21”. Ricardo Martins Pereira foi ainda comentador do programa “A Ex-Periência”, da TVI. É pai de três filhos: Henrique, 17 anos, Mateus, 11 anos e Benedita, 5 anos.

Foi através do Instagram, que o comentador do «Dilema» falou pela primeira vez sobre a nova experiência: «É oficial: serei o comentador das galas de domingo do próximo reality da TVI, “O Dilema”. Já tinha tido uma abordagem neste tipo de formatos com a “Ex-Periência”, em 2023, e diverti-me bastante. Por isso, agora esta é uma nova oportunidade para poder mostrar um lado meu que não é assim tão conhecido ou explorado por mim», começou por escrever.

«Houve duas razões que me levaram a aceitar este desafio. Primeiro, a confiança e admiração que tenho por Manuel Luís Goucha. É, há muitos anos, aquilo que eu entendo que melhor define um apresentador de televisão: elevado, culto, empático, sensível e divertido. Depois, a oportunidade de poder apresentar em televisão um registo um pouco diferente daquilo que é comum ver-se nos comentadores de reality shows, que foi exatamente o que procurei fazer na “Ex-Periência”. Penso que os ex-concorrentes conseguem trazer aos programas uma visão interessante, informada, vivida, mas também acho relevante haver vozes diferentes, de quem analisa o jogo, os concorrentes, as atitudes, comportamentos com uma visão mais afastada», explicou.

«Não prometo muito mais do que tentar divertir-vos, criticando quando tenho de criticar, elogiando quando tenho de elogiar, brincando quando tenho de brincar e falando a sério quando é preciso falar-se a sério. A partir de 7 de julho, e em todos os domingos à noite até final do verão, contem comigo na TVI para as galas do “Dilema”», rematou.