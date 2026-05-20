De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

A nova vida após vencer os 100 mil euros: Eva Pais ruma a destino de sonho com companhia especial

O biquíni tendência de Eva Pais não passou despercebido. E já sabemos de onde é a peça

Tiago vive reencontro «tão esperado» e Eva não contém a emoção. O vídeo já está viral

Roupas com valores acima dos 500 euros por peça. Este é o novo armário de luxo de Eva após vencer o Secret Story

De volta à vida real, depois de se ter sagrado vencedora da décima edição do Secret Story, Eva Pais tem mantido uma presença assídua nas redes sociais, onde os fãs continuam atentos aos seus passos fora da casa mais vigiada do País.

Na passada segunda-feira, dia 18, a jovem recorreu ao Instagram para partilhar um registo ternurento ao lado do seu gato de estimação. Na fotografia, Eva surge a abraçá-lo e escreveu: «Finalmente em casa com o meu bebé», acompanhando a publicação com um emoji em forma de coração.

Na legenda da imagem, a vencedora revelou ainda um detalhe divertido sobre o momento captado. «Foi forçado a tirar esta foto, obviamente», brincou, rematando com um emoji de gargalhadas e arrancando várias reações dos seguidores.