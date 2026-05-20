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De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé» - TVI

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

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Depois da vitória em Secret Story - Casa dos Segredos, Eva Pais continua a partilhar momentos especiais do seu regresso à rotina com os seguidores. E houve um reencontro que não passou despercebido.

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De volta à vida real, depois de se ter sagrado vencedora da décima edição do Secret Story, Eva Pais tem mantido uma presença assídua nas redes sociais, onde os fãs continuam atentos aos seus passos fora da casa mais vigiada do País.

Na passada segunda-feira, dia 18, a jovem recorreu ao Instagram para partilhar um registo ternurento ao lado do seu gato de estimação. Na fotografia, Eva surge a abraçá-lo e escreveu: «Finalmente em casa com o meu bebé», acompanhando a publicação com um emoji em forma de coração.

Na legenda da imagem, a vencedora revelou ainda um detalhe divertido sobre o momento captado. «Foi forçado a tirar esta foto, obviamente», brincou, rematando com um emoji de gargalhadas e arrancando várias reações dos seguidores.

Veja a imagem.

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