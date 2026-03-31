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De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10 - TVI

De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10

  • Secret Story
  • Hoje às 12:42

Depois do fim da relação de cinco anos com Diogo dentro da casa, Eva tornou-se uma das grandes protagonistas do Secret Story 10. Mas há um detalhe que também está a chamar a atenção: as fotografias mais sensuais da concorrente estão a fazer sucesso nas redes.

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Eva tornou-se uma das grandes protagonistas do Secret Story 10 depois de viver um dos momentos mais inesperados da edição. A concorrente entrou na casa ao lado de Diogo, com quem mantinha uma relação de cinco anos, mas tudo acabou por mudar quando o namoro terminou dentro do reality show.

Apesar do choque, Eva manteve sempre a calma e nunca escondeu que não queria o fim da relação. A forma como lidou com a situação acabou por conquistar o público e fez com que o nome da concorrente se tornasse um dos mais falados nas redes sociais.

Agora, são as fotografias mais sensuais da concorrente nas redes sociais que estão a dar que falar. As imagens têm chamado a atenção dos fãs e mostram um lado mais confiante e marcante de Eva, que rapidamente se tornou uma das figuras mais comentadas desta edição do programa.

Percorra a galeria e veja todas as fotografias

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