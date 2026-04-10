Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

Pela primeira vez, Eva diz o que sente por Tiago. E a resposta é a mais inesperada: «Disponível para...»

Diogo reage a interesse de Tiago por Eva. E a cara do concorrente não passa despercebida: «Ficou com um melão»

Eva chora nos braços de Diogo. O motivo é forte e o ex-namorado pede-lhe para "não ir embora"

Eva continua a dar que falar dentro da casa mais vigiada do país, mas fora da casa já começa a ganhar destaque por um passado ligado ao desporto de alto rendimento, o atletismo, onde tem um grande reconhecimento.

A concorrente de Ovar foi destacada pelos seus dotes longe dos holofotes do programa. Ainda que seja uma das concorrentes mais adoradas pelo público ao tendo sofrido uma traição por parte do agora ex-namorado, Diogo, com Ariana, que se tornou muito mediática.

Contudo, antes de ser conhecida por todos, a jovem já se havia destacado no desporto, o atletismo. Quando era adolescente, Eva chamou a atenção da imprensa regional ao bater o recorde distrital de Aveiro dos 250 metros, quando representava o AFIS/Ovar.

Nod dias de hoje, corre pela Academia de Atletismo do Clube de Futebol de Oliveira do Douro (CFOD). Na publicação digital Ovar News, pode ler-se no artigo, datado de 2018: «Na prova de 250 metros, disputada no passado sábado, a atleta vareira fez o tempo de 34,85s, no Torneio de Fim de Ano que decorreu na pista de atletismo do Estádio 1º de Maio, em Braga».