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Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo - TVI

Surpreendente. Eva já era 'conhecida' antes da entrada no Secret Story. Descubra o motivo

  • Secret Story
  • Ontem às 14:13

Eva continua a destacar-se no Secret Story 10, mas fora da casa o seu passado no atletismo tem vindo a ganhar nova visibilidade, revelando o percurso desportivo da jovem de Ovar antes da fama televisiva.

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Eva continua a dar que falar dentro da casa mais vigiada do país, mas fora da casa já começa a ganhar destaque por um passado ligado ao desporto de alto rendimento, o atletismo, onde tem um grande reconhecimento.

A concorrente de Ovar foi destacada pelos seus dotes longe dos holofotes do programa. Ainda que seja uma das concorrentes mais adoradas pelo público ao tendo sofrido uma traição por parte do agora ex-namorado, Diogo, com Ariana, que se tornou muito mediática.

Contudo, antes de ser conhecida por todos, a jovem já se havia destacado no desporto, o atletismo. Quando era adolescente, Eva chamou a atenção da imprensa regional ao bater o recorde distrital de Aveiro dos 250 metros, quando representava o AFIS/Ovar. 

Nod dias de hoje, corre pela  Academia de Atletismo do Clube de Futebol de Oliveira do Douro (CFOD). Na publicação digital Ovar News, pode ler-se no artigo, datado de 2018: «Na prova de 250 metros, disputada no passado sábado, a atleta vareira fez o tempo de 34,85s, no Torneio de Fim de Ano que decorreu na pista de atletismo do Estádio 1º de Maio, em Braga».

 

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