A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Diogo e Eva entraram no Secret Story 10 como casal, mas têm de fingir que não se conhecem: tudo porque os dois escondem segredos relacionados («A minha namorada está na casa» e «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa»). Mas se lá dentro evitam a presença um do outro, cá fora a história é bem diferente.

Até ao momento, os jovens têm conseguido enganar os colegas. Juntos há cinco anos, Diogo e Eva mantêm uma relação cúmplice onde o amor reina, tal como comprovam as fotos românticas que ambos partilham nas redes sociais.

São até várias as mensagens de amor que trocam em público e nós mostramos-lhe tudo na galeria que preparámos para si!

Ricky foi o concorrente expulso do Secret Story 10 neste domingo, 1 de março. O concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 desta segunda-feira, 2, e não escondeu a surpresa ao perceber que Diogo e Eva são um casal verdadeiro.

«Não desconfiava. Sabia que existiria outro casal, mas sou sincero que não desconfiava. Não tinha chegado lá ainda, de todo. Tinha chegado a algumas teorias, mas pelos vistos nem estava perto», confessou à apresentadora da TVI.

Pode ver aqui o momento:

Já em estúdio, Ricky foi surpreendido com esta informação durante a entrevista que concedeu à nossa repórter digital, Rita Vassalo.

Mas o segredo que deixou o concorrente boquiaberto foi mesmo o de Catarina: «Um concorrente partiu-me o coração», que se refere a João.