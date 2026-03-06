A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Ao Minuto

Há 31 min
Após insultos, Diana Dora pede desculpa a Liliana. E a reação da concorrente é inesperada
03:45

Após insultos, Diana Dora pede desculpa a Liliana. E a reação da concorrente é inesperada

Há 33 min
Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»
06:01

Diana Dora: «Não preciso das câmaras e dos holofotes para deixar de ser planta»

Há 48 min
Há novos nomeados? Voz surpreende os concorrentes com várias trocas
04:57

Há novos nomeados? Voz surpreende os concorrentes com várias trocas

Há 52 min
Ana está perto da porta de saída? Muitos acreditam que sim
02:51

Ana está perto da porta de saída? Muitos acreditam que sim

Há 58 min
Novos inimigos? Tiago fica furioso com Sara e promete retaliar
03:42

Novos inimigos? Tiago fica furioso com Sara e promete retaliar

Há 1h e 0min
«O João não é assim tão inteligente». Mexerico revolta a casa
06:33

«O João não é assim tão inteligente». Mexerico revolta a casa

Há 1h e 7min
Sara pede avaliação a todos os colegas. E o momento é divertido
02:24

Sara pede avaliação a todos os colegas. E o momento é divertido

Há 1h e 14min
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

Há 1h e 15min
Quase revela a verdade! Diogo não disfarça o riso perante a teoria de que Eva «é virgem»
03:07

Quase revela a verdade! Diogo não disfarça o riso perante a teoria de que Eva «é virgem»

Há 1h e 18min
«Sou virgem». Liliana carrega no botão dos Segredos e partilha teoria sobre Eva
04:25

«Sou virgem». Liliana carrega no botão dos Segredos e partilha teoria sobre Eva

Há 1h e 22min
O pior quase aconteceu! Diana Dora descontrola-se e vive-se uma discussão nunca antes vista
03:42

O pior quase aconteceu! Diana Dora descontrola-se e vive-se uma discussão nunca antes vista

Há 1h e 24min
Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

Há 2h e 1min
Liliana acusa Diana Dora: «Pensou que o alvo era fraco...»
04:43

Liliana acusa Diana Dora: «Pensou que o alvo era fraco...»

Há 3h e 13min
«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora
01:09

«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora

Há 3h e 22min
Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora
02:10

Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora

Há 3h e 26min
Norberto é ignorado pelos colegas durante horas
04:19

Norberto é ignorado pelos colegas durante horas

Há 3h e 31min
Diana Dora e Norberto são irmãos? Esta é a nova teoria dos concorrentes
03:36

Diana Dora e Norberto são irmãos? Esta é a nova teoria dos concorrentes

Há 3h e 34min
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveiu: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Acompanhe ao minuto
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story - TVI

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

  • Secret Story
  • Hoje às 14:20

Conheça toda a história de amor de Diogo e Eva, o casal do Secret Story 10 que tem de fingir que não se conhece.

Diogo e Eva entraram no Secret Story 10 como casal, mas têm de fingir que não se conhecem: tudo porque os dois escondem segredos relacionados («A minha namorada está na casa» e «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa»). Mas se lá dentro evitam a presença um do outro, cá fora a história é bem diferente.

Até ao momento, os jovens têm conseguido enganar os colegas. Juntos há cinco anos, Diogo e Eva mantêm uma relação cúmplice onde o amor reina, tal como comprovam as fotos românticas que ambos partilham nas redes sociais.

São até várias as mensagens de amor que trocam em público e nós mostramos-lhe tudo na galeria que preparámos para si!

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Ricky foi o concorrente expulso do Secret Story 10 neste domingo, 1 de março. O concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 desta segunda-feira, 2, e não escondeu a surpresa ao perceber que Diogo e Eva são um casal verdadeiro. 

«Não desconfiava. Sabia que existiria outro casal, mas sou sincero que não desconfiava. Não tinha chegado lá ainda, de todo. Tinha chegado a algumas teorias, mas pelos vistos nem estava perto», confessou à apresentadora da TVI.

Pode ver aqui o momento:

Já em estúdio, Ricky foi surpreendido com esta informação durante a entrevista que concedeu à nossa repórter digital, Rita Vassalo. 

Mas o segredo que deixou o concorrente boquiaberto foi mesmo o de Catarina: «Um concorrente partiu-me o coração», que se refere a João.

Ora veja aqui o momento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

 

