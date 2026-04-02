Camas desfeitas e acusações de traição: Eva dá 'spoilers' da discussão com Diogo durante a madrugada

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Ranking de popularidade bombástico. Eva é mais gostada e esta é a posição de Ariana e Diogo

Esta tarde, a partir do Última Hora do Secret Story 10, vamos assistir às imagens exclusivas da discussão acesa que Eva e Diogo protagonizaram durante a madrugada desta quinta-feira, 2 de abril. Mas esta manhã, a concorrente contou alguns pormenores num desabafo com outros colegas de casa.

Segundo Eva, Diogo confrontou a ex-namorada com questões inusitadas, para saber se esta já o traiu alguma vez, o que levou a jovem ao limite.

«Discuti com ele ontem à noite, depois de me dizeres que ele estava a dormir ali (com a Ariana). Ele veio atrás de mim, discutimos. Não me apetecia estar naquele quarto, ainda me disse que estava só sentado a falar com ela, porque não conseguia dormir», confidenciou.

E prosseguiu: «E ele disse-me: 'Eu respeito-te, mas eu deito-me com quem quiser e durmo com quem quiser'. Por mais que eu tente ignorar, é o que te digo, isto está a acontecer debaixo dos meus olhos, como é que posso acreditar em tudo o que nós vivemos?»

Foi então que Eva revelou que Diogo questionou a sua fidelidade. «Ele ainda teve a lata de me perguntar se eu já o tinha traído alguma vez. Nós já nos chateámos algumas vezes, acabávamos e eu falava com pessoas, é normal. Mas ele vem para aqui falar disso? E eu nem a falar com pessoas me sentia bem», contou, exaltada.

Nisto, Jéssica junta-se à conversa e Eva reforçou que perdeu as estribeiras quando o viu deitado com Ariana. «Eu levantei os lençóis, desfiz a cama dele. Porque é que a cama dele vai estar feita se ele não dorme ali? Vim cá para fora e ele veio atrás, para falar comigo. E eu disse que ele não tem coragem. Só vai para lá quando eu não estou. E depois diz que quer respeitar-me», confessou.

E adiantou: «Eu disse-lhe mesmo: 'Se és capaz de fazer isto debaixo dos meus olhos, fazes-me duvidar de tudo'. Só disse isto. Faz-me pensar onde é que eu falhei.»