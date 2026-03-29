Diogo deixa pedido a Eva que está a dar que falar: e que pode mudar o futuro dos dois

Depois do fim a relação de 5 anos com Eva, Diogo dorme com Ariana e há suspeitas de beijo: «Impressão minha ou ouvi?»

Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

A história do 'triângulo amoroso' do Secret Story 10, composto por Diogo, Eva e Ariana, tem dado muito que falar dentro e fora da casa. Depois do concorrente ter terminado a relação de cinco anos que tinha com a namorada, os dois têm estado mais distantes, mas houve uma conversa recente que deixou no ar a possibilidade de ainda existir um futuro para o casal.

O namoro chegou ao fim pouco depois de o segredo de Eva ter sido revelado, e de Diogo ter assumido que estava confuso sobre o que sentia por Ariana. Este sábado, 28 de março, o jovem futebolista garantiu à agora ex-companheira que, apesar de continua muito próximo da outra concorrente, não voltou a acontecer nada entre os dois.

Diogo abordou Eva sobre o facto de andar mais isolado do grupo e de andar mais com Ariana. A nortenha mostrou-se incomodada com essa situação e Diogo garantiu que tem feito um esforço para a respeitar. «Não é fazer aquilo que eu quero, independentemente de tudo, também tenho de ter respeito», disse.

Eva perdeu as estribeiras e atirou: «Então devias ter pensado nisso hoje de manhã, antes de te enfiares com ela na cama. Tinhas de te pôr debaixo dos lençóis?»

«Mas eu não fiz absolutamente nada...», garantiu Diogo. «É totalmente escusado isto», respondeu Eva.

«Eu só não quero que andem aí a dizer coisas que não são. Hoje chegou aos meus ouvidos que fui dormir com a Ariana, e isso é mentira. Não aconteceu nada, isso não aconteceu», atirou Diogo.



Pode ver aqui o vídeo do momento:

A conversa prosseguiu e Diogo pediu a Eva que controlasse as caras e comentários que tem feito sobre a aproximação de Diogo a Ariana e esta não se conteve. «Estivemos aqui cinco semanas, e nós tivemos uma relação de cinco anos. As minhas reações são em resposta a tudo isso. A culpa não é minha», disse, exaltada.

«Independentemente de tudo, eu fiz isto por um propósito. Foi o que foi, mas tudo aconteceu por um propósito. Aquilo que te quero dizer, depois a gente fala no final do programa, ok? Eu depois vou poder explicar-te tudo», reagiu Diogo.