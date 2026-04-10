Eva chora nos braços de Diogo. O motivo é forte e o ex-namorado pede-lhe para "não ir embora"

Na casa mais vigiada do país, na noite de quinta-feira, 9 de abril, durante a festa, Eva acabou por se emocionar ao recordar a família e saiu do espaço em lágrimas. Diogo apercebeu-se e foi ao encontro da ex-namorada. Eva acaba a chorar nos seus braços.
A concorrente sentou-se num dos sofás da sala, onde começou por ser confortada por Liliana, até à chegada de Diogo. A colega acabou por sair, deixando o ex-casal a sós.
Diogo abraçou Eva e tentou acalmá-la. A concorrente confessou: «Tenho saudades de casa». Diogo respondeu: «Não vais nada embora. Não tens de ir embora, percebeste? Vais ficar aqui até ao fim. Está aqui prometido», reforçou.
Na tentativa de perceber o que Eva estava a sentir, Diogo acrescentou: «Não te quero ver chorar». Durante a conversa, o concorrente foi ainda fazendo alguns carinhos à ex-namorada, enquanto Eva chorava nos seus braços.
Veja o vídeo.