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Luz verde para Tiago? Eva afirma que Diogo «passou a defunto» e o concorrente não perde oportunidade: «Olhas para mim...» - TVI

Luz verde para Tiago? Eva afirma que Diogo «passou a defunto» e o concorrente não perde oportunidade: «Olhas para mim...»

  • Secret Story
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Eva quer pôr tudo o que viveu com Diogo para trás das costas e Tiago não perde a oportunidade para fazer mais uma investida à amiga.

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Eva está decidida em deixar Diogo e a relação de cinco anos que viveram no passado. Na reta final do Secret Story 10, a finalista teve uma conversa franca com Liliana sobre o facto de ter sido traída pelo ex-namorado durante a presente edição do reality show da TVI e foi concisa nas palavras que usou.

«Hoje foi o dia em que passa a defunto. Está morto», começou por dizer, em conversa com Liliana. 

E prosseguiu: «Eu estes dois dias não pensei em nada, mesmo. Se eu sentisse aquela cena, ia estar sempre a pensar naquilo que já não vou ter. Há muito mais a vir para mim, vou focar-me em mim. Ter o cérebro limpo, sem ter de pensar, sem ter de sentir... é mesmo bom.»

«Tens o Mundo lá fora à tua espera», reagiu Liliana, de sorriso rasgado no rosto, orgulhosa da postura com que a amiga está a encarar toda a situação.

Já no confessionário, Eva explicou à Voz: «É a tal expressão, que alguém passou à história e morreu para nós.»

«Eu não sabia o que ia sentir quando ele saísse daqui, sabia que ia ser de certa forma um alívio porque o que os olhos não vêm, o coração não sente», completou.

Pode ver tudo aqui:

Depois, Eva decidiu falar com Tiago sobre o tema, referindo que não quer cometer os mesmos erros do passado, nem retribuir na mesma moeda o que Diogo lhe fez. O concorrente aproveitou para «puxar a brasa à sua sardinha».

«Espero que tenhas mais atenção na forma como me tratas. Não precisas de me falar sempre com sete pedras na mão, olhas para mim como se quisesses dar-me dois tiros...», provocou Tiago, deixando Eva e Liliana com vontade de rir.

Pode ver tudo no vídeo acima!

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