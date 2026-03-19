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«O que é que faz o Diogo?»: Cristina Ferreira 'aperta' com Eva no confessionário mais tenso de sempre do Secret Story 10 - TVI

«O que é que faz o Diogo?»: Cristina Ferreira 'aperta' com Eva no confessionário mais tenso de sempre do Secret Story 10

  • Secret Story
  • Hoje às 11:01

Cristina Ferreira quis saber o que é que Eva está a sentir ao ver o namorado Diogo tão íntimo de Ariana. A apresentadora foi direta ao assunto e a concorrente ficou quase sem palavras. Veja as imagens.

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No Especial do Secret Story 10, Cristina Ferreira conversa a sós com Eva, depois de a colocar a assistir a algumas imagens polémicas de Diogo com Ariana. 

No confessionário, Cristina Ferreira questionou Eva: «Acha mesmo que o Diogo não consegue sair de lá (da situação com Ariana), ou não quer sair de lá?»

Eva respondeu sem hesitar: «Acho que é um misto dos dois...». A apresentadora insistiu em questionar a concorrente sobre se não está desconfortável com tudo o que se está a passar. «Não tem dúvidas nenhumas em relação aos sentimentos do Diogo? O que é que a leva a confiar tão cegamente no Diogo?», adiantou.

«Eu tenho confiança nele. Nós sabemos o que passámos antes de vir para aqui, tudo o que se está a passar é consentido pelos dois...», respondeu Eva.

Cristina Ferreira não ficou convencida com a resposta da jovem e voltou a frisar: «Eva, já lhe disse várias vezes para que o Diogo se afastasse, já lhe disse para não voltar a estar desta forma com a Ariana, já lhe disse várias vezes que ele está a passar os limites. O que é que faz o Diogo?»

E Eva retorquiu: «Eu sei... no entanto, acho que se calhar, chegou a hora de dar um passo atrás para ele não magoar o outro lado. Eu estou de acordo com o jogo que está a ser feito...»

Cristina Ferreira questiona Eva:  «Não tem medo que o tempo e a proximidade o faça sentir outras coisas?»

Nas imagens a que assistimos, vemos Eva a falar com Diogo e a mostrar-se preocupada com os sentimentos de Ariana quando esta descobrir que eles são um casal.

Para Cristina Ferreira, há mais motivos para preocupação. «A Ariana disse que achava que o Diogo estava caídinho por ela. O Diogo confirma-lhe, aliás, que tem um carinho especial pela Ariana. Não tem medo que o tempo e a proximidade o faça sentir outras coisas?», perguntou a apresentadora.

«Não, não tenho. Digo com muita certeza, eu confio no Diogo. Eu sei que eu choro, mas eu choro quando estou stressada. Isto é intenso e é preciso ter estômago», anuiu Eva. 

Veja aqui o confessionário completo:

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