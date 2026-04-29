Por esta ninguém esperava. Irmã de Eva 'abre as portas' a Diogo após traição com Ariana: «Se ele desejar...»

Surpresa! Esta é a primeira decisão que Eva toma após ganhar os 100 mil euros: «É algo que eu quero»

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Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs

Eva e Diogo entraram juntos no Secret Story 10, mas a relação terminou ainda dentro da casa mais vigiada do País, depois de o ex-concorrente se ter apaixonado por Ariana. Cá fora, Maryn, a irmã mais velha da vencedora daquela edição, sempre apelou para que os dois pusessem um ponto final na relação, mas parece que agora está disposta a «abrir as portas» ao ex-cunhado.

Durante uma entrevista, emitida num Extra do Secret Story, Maryn lamentou a expulsão do futebolista a poucos dias da grande final, e até teceu alguns elogios. «Era um justo finalista, fiquei com muita pena de ele sair agora. Ele, a Eva e a Ariana eram justos finalistas, foram eles que fizeram o programa e mereciam trazer a malinha com alguma coisa lá dentro», começou por partilhar.

A irmã de Eva não escondeu que ficou feliz com o fim do namoro, mas não diz que não à possibilidade de se encontrar novamente com o agora ex-cunhado. «Vou aguardar que o Diogo se quiser falar comigo e tiver alguma coisa para me dizer. Os meus filhos adoram o Diogo. E, se ele assim o desejar, gostava de poder continuar a manter contacto com ele», confessou.

Questionada sobre se apoiaria uma amizade entre Eva e o ex-namorado, Maryn foi parca em palavras: «Para mim está tudo bem, desde que as coisas estejam bem resolvidas entre eles.»

No mesmo Extra do Secret Story, Diogo também foi entrevistado e garantiu que não quer voltar a ter contacto com a família da ex-namorada, Eva. «Não pretendo, pretendo sim ter uma conversa com a Eva, mas com a família não pretendo. Quero, ao menos, ter uma amizade com ela», disse.