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Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações - TVI

Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

  • Secret Story
  • Hoje às 11:18

Este momento entre Eva e Diogo, dentro do Secret Story 10, tornou-se viral na Internet. E as imagens são de alta tensão.

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No Secret Story 10, Eva e Diogo têm sido dois dos grandes protagonistas. Depois de o segredo do concorrente ter sido descoberto, o casal continua focado em esconder o da jovem nortenha, mas nem tudo está a correr como previsto: a proximidade (e intimidade) entre Diogo e Ariana está a deixar Eva fora de si... e até já fez um aviso ao namorado!

Esta terça-feira, Eva aproveitou um momento em que Diogo estava sozinho na casa de banho para o avisar que «há limites» para as coisas que anda a fazer com Ariana. Isto porque o concorrente já deu beijos à colega de casa e tem dormido com ela todos os dias, mesmo à frente da companheira.

As imagens foram divulgadas no Instagram da TVI e, em menos de 24 horas, ultrapassaram o 1,1 milhões de visualizações.

Pode ver aqui o momento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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