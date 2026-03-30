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"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação - TVI

"Explosivo": Irmã de Eva teme conversa com Diogo fora da casa e acusa-o de manipulação

  • Secret Story
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A familiar mostrou-se implacável com Diogo e não deixou nada por dizer.

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A gala deste domingo do Secret Story 10 ficou marcada por declarações fortes da irmã de Eva, que não escondeu a preocupação em relação à ligação da concorrente com o ex-namorado, Diogo. Em direto, mostrou-se apreensiva com a possibilidade de ambos voltarem a falar fora da casa.

«Veio uma Ariana, veio um Diogo e pumba, temos a nossa Eva de volta, porque esta é a minha irmã. Cá fora ela sempre ouviu mais o coração e não a cabeça, mas pode ser que finalmente o faça», começou por afirmar, deixando claro que reconhece mudanças no comportamento da concorrente.

Apesar disso, a familiar admitiu receio quanto ao futuro: «Era o que se falava esta semana relativamente a eles terem uma conversa fora da casa e isso assusta-me um pouco, porque aquilo que continuamos a ver cada vez que o Diogo tenta falar com a Eva, é que volta a manipulá-la». 

Surpreendida com a evolução da situação entre Eva e Diogo, a irmã confessou ainda não esperar que a relação atingisse tal nível: «Eu não conhecia isto assim, não vivo com eles, longe de mim que isto chegasse a este ponto». 

Ainda assim, mostrou-se aliviada com o afastamento atual entre os dois: «Estou muito feliz por ela já não estar com o Diogo, muito mesmo». Declarações que prometem adensar a polémica em torno da relação e deixam no ar dúvidas sobre o que poderá acontecer fora da casa.

 

 

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