Um ano depois de uma mera indecisão da irmã, Eva Pais surpreende-a com presente especial: «Ela vai-se lembrar...»

De como se conheceram ao pedido de namoro, Eva Pais conta tudo e dá a conhecer o seu novo amor

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Eva Pais voltou a mostrar a forte ligação que mantém com a irmã, Maryn Pais. Através das redes sociais, a vencedora do Secret Story 10 revelou que decidiu surpreendê-la com um presente muito especial, relacionado com uma memória que ambas guardavam da última edição da Viagem Medieval.

Antes de entregar a surpresa, Eva explicou aos seguidores que tudo começou há cerca de um ano , quando as duas visitaram o evento e Maryn ficou completamente dividida entre dois modelos de uma bolsa para transportar o telemóvel.

«Olá, minha gente! Hoje eu vou fazer uma surpresa à Marra e ela não sabe. O ano passado nós fomos à Viagem Medieval e vimos umas bolsinhas que ela usa para portar o telemóvel com dois padrões diferentes. Uma que era tipo estilo leopardo, que acho que é o que ela tem, ou melhor, acho que é leopardo, e uma que era zebra rosa e preta», começou por recordar.

Sem esquecer esse momento, Eva contou que, ao regressar este ano à Viagem Medieval, encontrou novamente o modelo que a irmã tinha deixado para trás e não hesitou em comprá-lo.

«Ela ficou super indecisa na altura, eu lembro-me, eu tenho fotos disso e tudo, que ela estava super, super indecisa (…) E este ano eu voltei lá e trouxe, eu vi ela e trouxe a cor-de-rosa e preta para ela. Vamos ver se ela vai gostar. Se ela estiver lá em baixo, ela se vai lembrar», explicou.

A surpresa acabou por superar as expectativas. Maryn Pais recebeu a oferta com enorme entusiasmo, mostrando-se visivelmente feliz com o gesto da irmã. O momento, partilhado em vídeo, voltou a evidenciar a relação próxima entre as duas, depois de Maryn ter sido um dos maiores pilares de Eva durante a sua participação no Secret Story 10, acompanhando de perto o percurso da irmã e defendendo-a ao longo de toda a edição do reality show da TVI.