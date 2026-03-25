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Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu - TVI

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

  • Secret Story
  • Hoje às 15:21

Durante o Especial polémico da noite passada, João teve um gesto emotivo para com Eva qua quase ninguém reparou. Mostramos-lhe tudo com imagens inéditas.

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No Especial do Secret Story 10 desta terça-feira, os concorrentes viram imagens nunca antes vistas da relação de Eva e Diogo dentro da casa mais vigiada do País. Se no dia anterior, todos tinham ficado contra Eva depois de o seu segredo ser revelado, na noite de ontem foram muitos aqueles que lhe pediram desculpa, e um deles foi João, ainda que de forma subliminar.

João assumiu-se «desiludido» com Eva depois de ter ficado a saber que esta é a namorada de Diogo e que tinha, alegadamente, compactuado com o facto do concorrente ter «usado» Ariana para jogo, para proteger os segredos do casal. Porém, mas imagens vistas durante o Especial com Cristina Ferreira, ficou nítida a postura da jovem, que sempre foi contra este jogo de sedução do namorado. 

Assim que se apercebe disto, João dá imediatamente a mão a Eva e olha para ela com carinho e preocupação, enquanto acabam de ver as imagens reveladoras. O concorrente ficou arrependido por ter julgado a amiga sem a ouvir.

Mais tarde, enquanto Tiago ataca Diogo e critica a sua postura, Eva levanta-se do sofá e João segue-a imediatamente, muito preocupado, com receio que a concorrente fosse abandonar a sala por não estar a aguentar a situação. Eva acaba por se sentar ao lado de Diogo e dá-lhe a mão com força e João acaba por regressar para o seu lugar.

Pode ver tudo isto na galeria de imagens que preparámos para si

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