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Depois da foto do «beijo», Tiago declara-se a Eva em público: «Aquilo que somos e aquilo que fizemos...»

  • Secret Story
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Tiago decidiu partilhar uma fotografia nunca antes vista ao lado de Eva e aproveitou para se declarar à vencedora do Secret Story 10. Os fãs ficaram em êxtase.

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Esta semana, a conta de Eva no Instagram foi suspensa temporariamente e Tiago reagiu de forma imediata ao sucedido. O finalista do Secret Story 10 recorreu às stories do Instagram para defender a amiga, e aproveitou ainda para se declarar àquela que foi a sua maior aliada no fim da edição.

Tiago partilhou uma fotografia ao lado de Eva, tirada na final do Secret Story 10. «Podem jogar as contas abaixo, o Mundo pode falar o que bem quiser, mas uma coisa é certa: aquilo que somos e o que fizemos, ninguém pode apagar. Esta foto representa muito para mim. Obrigado», escreveu, na legenda da partilha.

Entretanto, também a conta do jovem de Sines foi suspensa, mas a publicação foi replicada pelos fãs, na rede social X (antigo Twitter). 

Pode ver tudo aqui:

Beijo na boca? Nova imagem de Tiago e Eva está a levar os fãs ao delírio

Uma nova imagem de Tiago e Eva está a incendiar as redes sociais e a deixar os fãs do Secret Story em verdadeiro delírio. A fotografia, que começou a circular online e que terá sido originalmente publicada na imprensa, mostra os dois concorrentes extremamente próximos, num momento que muitos descrevem como um quase beijo na boca.

A alegada cena terá acontecido no pós-gala da grande final do Secret Story 10, aumentando ainda mais a curiosidade em torno da relação entre ambos. Na imagem, vê-se Eva inclinada na direção de Tiago, num gesto íntimo que rapidamente gerou reações apaixonadas dos seguidores do programa.

Muitos fãs interpretam o momento como a confirmação de uma ligação especial que já vinha a ser comentada dentro e fora da casa. Contudo, nem todos estão convencidos da autenticidade da fotografia. Há utilizadores que sugerem que a imagem poderá ter sido manipulada ou até gerada com recurso a Inteligência Artificial

Apesar das suspeitas, a verdade é que a imagem continua a ganhar tração e a alimentar o debate online. Real ou não, o impacto é inegável: Tiago e Eva voltam a estar no centro das atenções, provando que, mesmo depois do fim do programa, continuam a dar que falar.

Resta agora saber se algum dos dois irá reagir publicamente e esclarecer a situação, ou se o mistério continuará a alimentar a imaginação dos fãs.

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