Família de Eva "aprova" Tiago. O gesto que não passou despercebido e que levou os fãs à loucura

Sabia que Diogo e Eva têm um animal de estimação? Após separação, revelamos com quem vai ficar

Há um significado especial por trás do vestido que Eva usou na gala de estreia do Secret Story 10. E a história vai emocioná-lo

Eva e Tiago estão cada vez mais próximos. A amizade dos dois tem sido comentada dentro e fora do Secret Story 10 e, agora, a família da concorrente teve um gesto que não passou despercebido e que deixou os fãs em êxtase.

Depois da gala de ontem, a família de Eva partilhou, nas redes sociais, uma foto da concorrente ao lado daquele que tem sido o seu braço direito dentro da casa, desde a saída de João. «A nossa Eva com o Tiago na gala de hoje 😌🔥💖», escreveram, na legenda da publicação.

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho para os dois concorrentes. «Perfeitos ❤️❤️», «Os mais mais!! 😮‍💨💗», «Meus vencedores! ❤️», «Lindos!🙌», «Favoritos!!! 👏🏼😍», «QUE LINDOS!! Se isto não dava um casalão uiui meu Deus!! ❤️‍🔥», «São lindíssimos os dois 🩵🩷», «Adoroooo ❤️❤️ faziam um lindo casal», «O futuro casal de milhões 🔥», «Leva a taça , e o Tiago mulher . Depois da tempestade vem sempre a bonança ❤️‍🩹», «Eva com o prémio e esse homem como namorado 😍❤️ … eu ouvi um AMÉM IRMÃS?», são alguns dos comentários que se podem ler.