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Família de Eva "aprova" Tiago. O gesto que não passou despercebido e que levou os fãs à loucura

  • Secret Story
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Eva e Tiago têm estado cada vez mais próximos e, agora, a família da concorrente do Secret Story 10 tomou uma atitude que não passou despercebida. Os fãs ficaram em êxtase.

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Eva e Tiago estão cada vez mais próximos. A amizade dos dois tem sido comentada dentro e fora do Secret Story 10 e, agora, a família da concorrente teve um gesto que não passou despercebido e que deixou os fãs em êxtase.

Depois da gala de ontem, a família de Eva partilhou, nas redes sociais, uma foto da concorrente ao lado daquele que tem sido o seu braço direito dentro da casa, desde a saída de João. «A nossa Eva com o Tiago na gala de hoje 😌🔥💖», escreveram, na legenda da publicação. 

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho para os dois concorrentes. «Perfeitos ❤️❤️», «Os mais mais!! 😮‍💨💗», «Meus vencedores! ❤️», «Lindos!🙌», «Favoritos!!! 👏🏼😍», «QUE LINDOS!! Se isto não dava um casalão uiui meu Deus!! ❤️‍🔥», «São lindíssimos os dois 🩵🩷», «Adoroooo ❤️❤️ faziam um lindo casal», «O futuro casal de milhões 🔥», «Leva a taça , e o Tiago mulher . Depois da tempestade vem sempre a bonança ❤️‍🩹», «Eva com o prémio e esse homem como namorado 😍❤️ … eu ouvi um AMÉM IRMÃS?», são alguns dos comentários que se podem ler.

Pode ver tudo aqui:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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