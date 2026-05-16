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Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...» - TVI

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

  • Secret Story
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Eva Pais voltou a falar sobre a ligação especial que mantém com Tiago. Em direto na TVI, a vencedora do reality show revelou novos detalhes e até admitiu um jantar no futuro.

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Eva Pais esteve esta manhã no programa "Em Família" da TVI, com a irmã, Maryn Pais. A vencedora do Secret Story 10 revelou novos detalhes sobre a relação que tem mantido com Tiago fora do reality show.

A concorrente começou por explicar que desde que saiu do programa a sua vida tem sido muito preenchida, «Estou sempre a andar de um lado para o outro, entre o Porto e Lisboa». Mónica Jardim aproveitou a deixa e perguntou se no meio de tanta agitação houve alguma viagem até Sines (terra do Tiago). Ao qual Eva respondeu: «Ainda não. Quem sabe um dia... Mas ainda não fui».

De seguida, Eva explicou que tem mantido contacto com o Tiago: «Ele teve um concerto e eu perguntei se tinha corrido tudo bem. Temos falado sim».

Idevor Mendonça acabou por recordar o quanto os fãs torceram para que uma relação amorosa entre os dois acabasse por dar certo. A vencedora acabou por concordar e admitir que os fãs tocam muito nesse assunto e revelou: «Temos estado muito ocupados os dias... Um dia sim, quem sabe se não marcamos o jantar».

Veja o vídeo.

 

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