O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Eva Pais venceu o Secret Story 10, mas a vitória trouxe consigo uma polémica que a ex-concorrente quis esclarecer de imediato. Em entrevista à MegaHits, a vencedora do reality show da TVI veio a público desmentir os rumores que circulavam nas redes sociais sobre a divisão do prémio com a irmã.

Quando questionada diretamente sobre o assunto, Eva respondeu sem hesitar: «Não fui eu que disse. Foi a minha irmã que a brincar falou assim. Eu tinha-lhe falado que era não sei quanta percentagem mas obviamente que não. É a brincar.»

Ainda assim, a vencedora garantiu que a irmã não ficará esquecida e que merece mais que um simples almoço: «Claro! Mais que um almoço, mais que um almoço, mais que isso sim. (…) Ela tem muita ironia, ela é super irónica.»