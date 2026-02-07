Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

A porta de armas da 1ª Companhia voltou a abrir-se este sábado, 7 de fevereiro. Andrea Soares, Joana D'Arc, Noélia e Rui Freitas disputaram a permanência na Base numa votação acesa, mas foi Andrea Soares quem acabou expulso com apenas 6% dos votos do público.
Rui Freitas foi o primeiro a salvar-se com 47% dos votos. Logo a seguir, as votações reabriram e foi Noélia a segunda recruta a garantir a permanência na Base, com 49% dos votos.
Com uma larga distância Joana D'Arc garatiu a permanência na base com 45% dos votos, o que ditou a expulsão de Andrea Soares.