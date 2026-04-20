Ao Minuto

Há 3h e 38min
Felicidade sem fim: Discurso de Eva culmina em mergulho na piscina
01:11

Felicidade sem fim: Discurso de Eva culmina em mergulho na piscina

Há 3h e 42min
Jéssica e Sara isolam-se para festejar e acabam por recordar Hugo
02:06

Jéssica e Sara isolam-se para festejar e acabam por recordar Hugo

Há 3h e 45min
«Termina aqui!»: Ana dá forte conselho a Eva e a concorrente reage de imediato
02:37

«Termina aqui!»: Ana dá forte conselho a Eva e a concorrente reage de imediato

Há 3h e 46min
Poderoso discurso da Voz deixa os concorrentes em lágrimas
02:43

Poderoso discurso da Voz deixa os concorrentes em lágrimas

Há 3h e 58min
Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

Ontem às 22:21
Lágrimas e euforia: Eis o grande momento em que os últimos concorrentes se tornam finalistas
02:56

Lágrimas e euforia: Eis o grande momento em que os últimos concorrentes se tornam finalistas

Ontem às 22:21
Quem será o grande vencedor? Estão escolhidos os finalistas da Casa dos Segredos 10
02:56

Quem será o grande vencedor? Estão escolhidos os finalistas da Casa dos Segredos 10

Ontem às 22:19
Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

Ontem às 22:18
Concorrentes conseguem ver Cristina Ferreira e o momento é amoroso: «Todos à espreita»
03:11

Concorrentes conseguem ver Cristina Ferreira e o momento é amoroso: «Todos à espreita»

Ontem às 22:17
Hugo não deixa Cristina Ferreira sem resposta: «O que é que a Sara te disse na despedida?»
03:11

Hugo não deixa Cristina Ferreira sem resposta: «O que é que a Sara te disse na despedida?»

Ontem às 22:15
Devastada, Sara vê Hugo abandonar a casa e a reação da concorrente é diferente de tudo o que se esperava
04:45

Devastada, Sara vê Hugo abandonar a casa e a reação da concorrente é diferente de tudo o que se esperava

Ontem às 22:15
Na reta final, este é o último concorrente expulso do Secret Story 10 e não deixou ninguém indiferente
04:45

Na reta final, este é o último concorrente expulso do Secret Story 10 e não deixou ninguém indiferente

Ontem às 22:09
Imperdível. Cristina Ferreira brinca com Tiago: «Acabou de levar uma tampa em direto»
02:48

Imperdível. Cristina Ferreira brinca com Tiago: «Acabou de levar uma tampa em direto»

Ontem às 22:03
Ana desvaloriza a dor de Eva «Foi traída aos 22, eu aos 27 e tinha um filho»
03:24

Ana desvaloriza a dor de Eva «Foi traída aos 22, eu aos 27 e tinha um filho»

Ontem às 21:55
Casa toda contra Liliana? Jéssica mostra-se como nunca a viu: «joga baixo e sujo»
02:21

Casa toda contra Liliana? Jéssica mostra-se como nunca a viu: «joga baixo e sujo»

Ontem às 21:53
Ataque cerrado a Liliana leva Sara a apelidar a colega de «burra e sonsa»
03:26

Ataque cerrado a Liliana leva Sara a apelidar a colega de «burra e sonsa»

Ontem às 21:47
Cristina Ferreira declara-se aos concorrentes: «Ficam sempre nos nossos corações»
01:49

Cristina Ferreira declara-se aos concorrentes: «Ficam sempre nos nossos corações»

Ontem às 21:46
«Já se olharam olhos nos olhos?»: Pergunta arrepiante de Cristina Ferreira gera reflexões
01:49

«Já se olharam olhos nos olhos?»: Pergunta arrepiante de Cristina Ferreira gera reflexões

Acompanhe ao minuto
Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10 - TVI

Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

  • Secret Story
  • Ontem às 22:19

Numa fase decisiva do jogo, este é o último concorrente a ser expulso da casa mais vigiada do país. Assim, descobrimos quem são os finalistas.

Relacionados

O Especial do Secret Story 10, conduzido por Cristina Ferreira, contou hoje com a última expulsão da edição. Ficamos assim a conhecer os finalistas.

Hugo foi o concorrente expulso da casa mais vigiada do país, após ter recebido 14% da votação do público, numa altura decisiva da competição.

A saída acontece na reta final do jogo e, por isso, ficamos assim a conhecer os seis finalistas do Secret Story 10: Tiago, Eva, Liliana, Sara e Jéssica. 

Com esta expulsão, a casa fica novamente reduzida, a poucos dias da grande final, em que descobriremos quem será o grande vencedor desta edição.

Recorde que já houve um Passaporte para a Final:

A gala do Secret Story 10 deste domingo, 19 de abril, foi a última antes da grande final, mas houve um concorrente que ganhou passagem direta para a disputa pelo prémio. A Voz já tinha avisado, durante a semana, que ia existir uma luta pelo tão ambicionado Passaporte para a Final e foi Jéssica quem o conseguiu conquistar.

Durante a semana,  Jéssica, Sara e Eva ficaram a saber que existe um segredo da Voz por revelar. No entanto, as concorrentes não conseguiram guardar esta grande vantagem e contaram a toda a casa. Por isso, a Voz revelou, o Especial desta quinta-feira, 16 de abril, qual a vantagem que descobrir o seu segredo teria: «Também eu escondo um segredo, tão valioso que, quando desvendado, pode abrir caminho direto para um Passaporte para a Final».

Jéssica apostou numa teoria: «A Minha Casa Tem Vida». O concorrente acertou em cheio e conquistou um lugar na final. 

 

Continue a ler

Relacionados

O momento que ninguém viu: Foi isto que aconteceu nos bastidores após a expulsão de Diogo

Ao lado de instrutor Joaquim, Soraia Sousa partilha escapadinha de sonho

Última hora! Está revelado o segredo da Voz do Secret Story: e é o mais surpreendente de sempre

Primeiro finalista! Este concorrente conquistou o tão ambicionado Passaporte para a Final do Secret Story 10

Mais de 3500 gostos e 100 comentários em 15 minutos: Portugal rendido a este look de Cristina Ferreira

Mais Vistos

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
1

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

Big Brother
19 abr, 19:40
2
01:15

Inédito! Tiago já não resiste a Eva e faz confissão: «Tenho de controlar o meu desejo...»

Secret Story
Ontem às 20:03
3

Afinal, quem «morreu na praia»? Este é o último concorrente expulso do Secret Story 10

Ontem às 22:19
4

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

15 abr, 22:37
5

Eles estão na grande final, mas só um vai vencer! Saiba quem são os finalistas do Secret Story 10

Há 3h e 58min
6
01:15

Inédito! Tiago já não resiste a Eva e faz confissão: «Tenho de controlar o meu desejo...»

Secret Story
Ontem às 20:03
7
04:48

«Estou quase apaixonado...»: Tiago baixa a guarda e assume tudo o que sente por Eva

Secret Story
Ontem às 19:49
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Sofia Sousa mostra fotografia rara da filha: e as parecenças com a mãe não passam despercebidas

14 abr, 16:46
01:27

Ataque de ciúmes? Diogo tem lanche a sós com Eva... mas lança farpa: «Enganou-se, deve ser o Tiago»

Secret Story
15 abr, 19:20

Ana arrasa jogo de Eva e questiona vitória: «Diz-me qual é o argumento para ela levar o caneco»

14 abr, 10:23
04:12

Exaltada, Ana vira-se contra Eva e Diogo e acaba em lágrimas: «Sou eu sei o que deixei!»

Secret Story
14 abr, 22:05

Ana ainda não sabe, mas atingiu um marco importante fora do Secret Story 10: e está prestes a "conquistar" outro

13 abr, 16:10

Há futuro fora do Secret Story? Ariana toma decisão sobre a relação com Diogo

13 abr, 15:14

Digno de meme! Em plena gala, irmã de Eva tem reação inédita ao confessionário com Tiago: e até o marido se «queixou»

13 abr, 11:12