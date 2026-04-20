Diogo é o concorrente expulso na penúltima gala do Secret Story: e Eva tem uma reação que ninguém esperava

A gala do Secret Story 10 deste domingo, 19 de abril, ficou marcada por mais uma expulsão! Diogo abandonou a casa mais vigiada do País a menos de uma semana da grande final.

Ana, Diogo, Eva, Liliana e Sara estavam nomeados desde o início da semana. A primeira salva foi Eva, com 44% dos votos. Seguiu-se Liliana, com 37% e Ana, com 27%. O duelo final ficou entre Sara e Diogo, sendo que este último acabou por ser o menos votado, com apenas 13%.

No entanto, no Cubo, Eva e Diogo ficaram a sós no momento da decisão final. Foi, por isso, a primeira a saber da saída do ex-namorado. Mas antes, trocaram algumas palavras. «Quero dizer à Eva, que quero que ela se divirta, que aproveite ao máximo», disse Diogo. «Quero que faças exatamente o mesmo e que, se fores, vai tudo correr bem e que te desejo sorte. Não foi isto que imaginei, mas a pessoa afeiçoa-se», respondeu Eva.