Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Ao Minuto

Há 6 min
Sem filtros, Catarina Miranda reage a suposta aproximação de Ana a Afonso
01:18

Sem filtros, Catarina Miranda reage a suposta aproximação de Ana a Afonso

Há 8 min
Com 46% dos votos, este concorrente é o primeiro salvo da noite
01:33

Com 46% dos votos, este concorrente é o primeiro salvo da noite

Há 8 min
“Cupcakes” pouco doces! Nomeados atribuem consequências amargas. Saiba quem foram as vítimas
08:34

“Cupcakes” pouco doces! Nomeados atribuem consequências amargas. Saiba quem foram as vítimas

Há 17 min
João Ricardo defende Afonso contra Catarina e concorrente reage: «O advogado do Diabo»
05:35

João Ricardo defende Afonso contra Catarina e concorrente reage: «O advogado do Diabo»

Há 21 min
Ana rasga Catarina: «És uma macaquinha de imitação»
02:24

Ana rasga Catarina: «És uma macaquinha de imitação»

Há 26 min
Intrigas, Gritos e Ofesas: Nomeados vivem semana intensa no Desafio Final
02:29

Intrigas, Gritos e Ofesas: Nomeados vivem semana intensa no Desafio Final

Há 28 min
Inédito! Hugo esclarece estado atual da relação com amiga especial
02:08

Inédito! Hugo esclarece estado atual da relação com amiga especial

Há 29 min
«Achas que ela gosta dele?»: Cristina Ferreira confronta Hugo com possível novo “romance” de Sara
02:08

«Achas que ela gosta dele?»: Cristina Ferreira confronta Hugo com possível novo “romance” de Sara

Há 35 min
Sara e Hugo enfrentam-se num frente a frente onde foram pedidas muitas justificações: «Usaste como objeto sexual...»

Sara e Hugo enfrentam-se num frente a frente onde foram pedidas muitas justificações: «Usaste como objeto sexual...»

Há 37 min
Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Há 39 min
«Apanhada dos …»: Bruno Simão lança comentário polémico a Marisa Susana. E este foi o motivo
06:31

«Apanhada dos …»: Bruno Simão lança comentário polémico a Marisa Susana. E este foi o motivo

Há 46 min
Sara desconfiada de João Ricardo. Saiba o motivo
01:15

Sara desconfiada de João Ricardo. Saiba o motivo

Há 47 min
João Ricardo está apaixonado por Sara? O concorrente põe os pontos nos “is”: «Eu e ela falamos com o olhar»
02:45

João Ricardo está apaixonado por Sara? O concorrente põe os pontos nos “is”: «Eu e ela falamos com o olhar»

Há 50 min
Há futuro com João Ricardo? Sara responde a perguntas feitas pelo concorrente. E as reações são de rir à gargalhada
07:19

Há futuro com João Ricardo? Sara responde a perguntas feitas pelo concorrente. E as reações são de rir à gargalhada

Há 55 min
Hugo despede-se de Sara com confissão inesperada. E esta foi a reação da concorrente
08:39

Hugo despede-se de Sara com confissão inesperada. E esta foi a reação da concorrente

Há 56 min
Houve manipulação? Hugo e Sara deixam tudo em pratos limpos: «Para mim nunca foi…»
08:39

Houve manipulação? Hugo e Sara deixam tudo em pratos limpos: «Para mim nunca foi…»

Há 56 min
Hugo reage a acusações de Sara feitas nas suas costas. E aborda polémica do «Objeto sexual»
08:39

Hugo reage a acusações de Sara feitas nas suas costas. E aborda polémica do «Objeto sexual»

Há 1h e 7min
Reencontro inédito! Sara dá de caras com Hugo e admite: «O respeito, o carinho e a admiração que tinha por ele acabou por desaparecer»
02:33

Reencontro inédito! Sara dá de caras com Hugo e admite: «O respeito, o carinho e a admiração que tinha por ele acabou por desaparecer»

Acompanhe ao minuto
Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível  - TVI

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

  • Secret Story
  • Há 3h e 29min

Depois de uma passagem breve pelo Secret Story 9, Fábio Daniel iniciou uma transformação profunda que hoje já é bem visível.

Relacionados

Uma passagem breve pelo Secret Story 9 acabou por marcar profundamente Fábio Daniel, que esteve apenas algumas horas no reality show antes de desistir. Ainda assim, essa curta experiência tornou-se o ponto de partida para uma mudança significativa na sua vida.

Em setembro de 2025, o jovem entrou na casa e saiu pouco depois, mas foi o impacto de se ver em televisão que o levou a repensar vários aspetos pessoais. Fábio recorda esse momento como um choque: «Durante anos vivi em piloto automático, sem realmente parar para olhar para mim. E quando me vi ali, e mais tarde nas entrevistas, senti um choque. Era eu a falar… mas não me reconhecia. Parecia outra pessoa».

Foi a partir daí que decidiu iniciar um processo de transformação. «Nesse momento percebi que tinha duas opções: aceitar que aquela versão era o “novo eu” ou começar a trabalhar para mudar. Escolhi mudar», partilhou. O percurso, que se prolongou ao longo de oito meses, trouxe resultados visíveis e uma nova fase na sua vida.

Hoje, Fábio Daniel garante sentir-se diferente e mais alinhado consigo próprio: «Hoje, 23 de maio de 2026, oito meses depois, volto finalmente a reconhecer-me. O caminho ainda não terminou, mas já percorri uma longa distância e tenho orgulho nisso». E finalizou com a frase: «Nunca desistam de vocês 🩵».

Veja a publicação.

 

Continue a ler

Relacionados

O verdadeiro motivo da desistência de Fábio Daniel? Claudio Ramos confronta-o e ele conta tudo

Fábio Daniel quebra o silêncio depois de ter abandonado o Secret Story : «Isto tem sido surreal»

Primeira tensão no Secret Story aconteceu na gala! Dylan e Fábio Daniel trocam farpas por causa das nomeações

Mais Vistos

«Apaixonada e com ciúmes»? Inês Morais quebra silêncio sobre a sua vida amorosa. E faz revelação surpreendente

Ontem às 13:20
1
02:03

Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»

Secret Story
Hoje às 13:59
2
01:19

Ambiente de festa. Concorrentes transformam a casa numa pista de dança viral

Secret Story
Hoje às 13:11
3

Fez furor nos realities por ser uma bomba. Dez anos depois, casou numa cerimónia de sonho e está mais sexy do que nunca

21 mai, 15:54
4

Esteve apenas algumas horas na casa mais vigiada do País, mas foi isso que o fez "mudar de vida". Este ex-concorrente está irreconhecível 

Há 3h e 29min
5

Entre carinhos e desilusões: os beijos de Hugo e Sara numa noite intensa

10 mar, 13:06
6
02:03

Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»

Secret Story
Hoje às 13:59
7

De comer e chorar por mais. A receita de "gomas" saudáveis da ex-concorrente do Secret Story está a dar que falar. E só leva dois ingredientes

Hoje às 19:06
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

De volta à realidade. Eva surpreende com companhia especial: «Finalmente em casa com o meu bebé»

20 mai, 19:10

Revelação inédita. Bruno Simão viveu com conhecido ator português que já morreu

20 mai, 18:24

Ariana e Diogo já namoram? O detalhe romântico (e muito discreto) que está a agitar os fãs

21 mai, 18:28

O verão está a chegar e esta finalista do Secret Story tem os looks que todos vão querer copiar. E são para todos os gostos

20 mai, 16:00

Revelações inéditas. Eva expõe detalhes sobre a relação com Tiago: «Temos falado...»

16 mai, 17:33

Ricardo João atraído por Ana Sousa? Concorrente esclarece a relação dos dois fora do Secret Story

21 mai, 17:42

O prémio de 100 mil euros vai ser dividido com a irmã? Eva responde à pergunta "que não quer calar"

15 mai, 14:51