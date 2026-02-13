Ao Minuto

Há 1h e 50min
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo - TVI

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Fábio Paim junto do filho de Cristiano Ronaldo

Fábio Paim surge junto de Cristianinho, o filho de Cristiano Ronaldo. Os fãs estão em êxtase e ninguém escondeu o entusiasmo.

Fábio Paim, ex concorrente do Big Brother Verão, fez uma publicação no Instagram onde surge junto de Cristianinho, filho do seu ex colega de equipa, Cristiano Ronaldo. 

Na descrição da fotografia, o ex futebolista disse: «Continua a crescer e continua com a tua humildade.». Esta imagem está a dar que falar, pois Fábio Paim e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Sporting Clube de Portugal. A reviravolta que Fábio viveu no mundo desportivo já foi abordada pelo próprio ao longo do seu percurso no Big Brother Verão. 

Agora, fora dos relvados, o ex concorrente do reality show da TVI teve o privilégio de se cruzar com uma lenda das camadas jovens do futebol. Esta imagem acarreta um valor sentimental pela proximidade que Fábio Paim já teve com Cristiano Ronaldo, quando os dois eram jovens e viviam o sonho do futebol, ainda no início de carreira.

Veja a publicação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fabio Paim (@paim_77)

