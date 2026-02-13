Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

Fábio Paim, ex concorrente do Big Brother Verão, fez uma publicação no Instagram onde surge junto de Cristianinho, filho do seu ex colega de equipa, Cristiano Ronaldo.

Na descrição da fotografia, o ex futebolista disse: «Continua a crescer e continua com a tua humildade.». Esta imagem está a dar que falar, pois Fábio Paim e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Sporting Clube de Portugal. A reviravolta que Fábio viveu no mundo desportivo já foi abordada pelo próprio ao longo do seu percurso no Big Brother Verão.

Agora, fora dos relvados, o ex concorrente do reality show da TVI teve o privilégio de se cruzar com uma lenda das camadas jovens do futebol. Esta imagem acarreta um valor sentimental pela proximidade que Fábio Paim já teve com Cristiano Ronaldo, quando os dois eram jovens e viviam o sonho do futebol, ainda no início de carreira.