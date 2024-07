Fanny Rodrigues confessa: «Continuo a viver com esse medo»

Francisco Monteiro relata acontecimento dramático: «Tive de vir a Espanha para me darem uma facada no pneu»

Fanny Rodrigues tinha apenas 19 anos quando entrou na Casa dos Segredos 2. Desde então, ficou uma cara conhecida do público português e, como consequência, a sua vida passou a ver vista e comentada por muitos nas redes sociais.

Agora no Somos Portugal, Fanny tem contacto com muitas pessoas que a acompanham e que gostam de si. A pressão à sua volta é evidente, tanto a nível profissional, como pessoal. Fanny confessou em direto que apesar de já estar há muito tempo à frente do programa de domingo, continua insegura relativamente ao seu desempenho. Teme sempre que um dia o sonho termine: «Continuo a viver com esse medo».

Perceba tudo:

Ao ser questionada por Cláudio Ramos sobre o seu bem estar, a apresentadora e ex-comentadora do Big Brother acabou por desabar em lágrimas. Muitos têm sido os comentários sobre o seu papel no Somos, a sua vida amorosa e a sua forma física.

Aproveitou a oportunidade para agredecer a Cláudio, quando este lhe pergunta quem são as pessoas que se preocupam consigo e que lhe perguntam constantemente se está bem. «Agradeço-te muito por isso» começou por dizer Fanny emocionada: «Não tinhas de o fazer e fazes».

Veja o momento:

Fanny destaca que muitas pessoas questionam o seu merecimento de estar à frente de um programa como o «Somos Portugal»: «Eu acho que as pessoas estão a lidar mal com o facto de verem as outras felizes. (…) É sempre muito mais fácil tentar rebaixar alguém ou destruí-la também atrás de um ecrã. Podia-me banhar a ouro que ainda assim estou carregada de defeitos e não tenho valor nenhum».

Cláudio Ramos acabou por expressar o carinho que sente por Fanny Rodrigues, reconhecendo a sua força e perseverança: «Gosto de pessoas que se propõem sem pisar. Estás a realizar um sonho e era altamente improvável».