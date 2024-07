Fanny Rodrigues para Cláudio Ramos: «Agradeço-te muito por isso, não tinhas de o fazer e fazes»

Fanny Rodrigues tinha apenas 19 anos quando entrou na Casa dos Segredos 2. Desde então, ficou uma cara conhecida do público português e, como consequência, a sua vida passou a ver vista e comentada por muitos nas redes sociais.

Agora no Somos Portugal, Fanny tem contacto com muitas pessoas que a acompanham e que gostam de si. A pressão à sua volta é evidente, tanto a nível profissional, como pessoal. Ao ser questionada por Cláudio Ramos sobre o seu bem estar, a apresentadora e ex-comentadora do Big Brother acabou por desabar em lágrimas. Muitos têm sido os comentários sobre o seu papel no Somos, a sua vida amorosa e a sua forma física.

Aproveitou a oportunidade para agredecer a Cláudio, quando este lhe pergunta quem são as pessoas que se preocupam consigo e que lhe perguntam constantemente se está bem. «Agradeço-te muito por isso» começou por dizer Fanny emocionada: «Não tinhas de o fazer e fazes».

Veja o momento:

Fanny destaca que muitas pessoas questionam o seu merecimento de estar à frente de um programa como o «Somos Portugal»: «Eu acho que as pessoas estão a lidar mal com o facto de verem as outras felizes. (…) É sempre muito mais fácil tentar rebaixar alguém ou destruí-la também atrás de um ecrã. Podia-me banhar a ouro que ainda assim estou carregada de defeitos e não tenho valor nenhum».

Cláudio Ramos acabou por expressar o carinho que sente por Fanny Rodrigues, reconhecendo a sua força e perseverança: «Gosto de pessoas que se propõem sem pisar. Estás a realizar um sonho e era altamente improvável».