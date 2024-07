Fanny Rodrigues desaba em lágrimas: «por muito que eu tente fazer bem, nunca é o suficiente»

Desde a sua entrada no mundo da televisão, Fanny Rodrigues conquistou muitos fãs, mas também se tornou alvo de críticas constantes. Tudo é comentado, desde a vida amorosa, a forma física, até à forma como fala.

Os desafios no programa «Somos Portugal»

Fanny destaca que muitas pessoas questionam o seu merecimento de estar à frente de um programa como o «Somos Portugal»: «Eu acho que as pessoas estão a lidar mal com o facto de verem as outras felizes. (…) É sempre muito mais fácil tentar rebaixar alguém ou destruí-la também atrás de um ecrã. Podia-me banhar a ouro que ainda assim estou carregada de defeitos e não tenho valor nenhum».

A apresentadora reconhece o apoio fundamental que recebeu ao longo da sua vida para o seu sucesso atualmente: «Deram-me uma oportunidade e eu agarrei-a. (…) Na altura da «Casa dos Segredos», se não fosse a Teresa [Guilherme] (…) eu e o Marco não erámos sequer para entrar, ela viu algo que mais ninguém viu. Da mesma forma que a Cristina [Ferreira] viu algo em mim que ninguém viu e que eu própria nem via. (…) Imigrante, com sotaque, tatuada, gordinha, apresentar um programa como o “Somos Portugal” era quase impensável, só em sonhos».

A luta para ser valorizada é uma constante na vida de Fanny, que esclarece que a participação em reality shows contribuiu para a sua insegurança: «[As redes sociais] incomodam-me porque custa-me perceber como é que a maioria das pessoas se sente na liberdade de tentar destruir assim tão rápido a outra pessoa, e a maioria [são] mulheres».

Os comentários à relação amorosa

Fanny Rodrigues também abordou os constantes comentários sobre a sua relação amorosa com Jorge Frade, reconhecendo que, em alguns momentos, a exposição foi excessiva: «Dei-me um bocado à morte, permiti que isso acontecesse. (…) Havia uma altura que não devia ter exposto tanto. (…) Por muito que eu tente fazer bem, nunca é o suficiente».

As críticas em relação ao aspeto físico

A pressão sobre a sua imagem física é outro desafio diário. Se antes era criticada pelo excesso de peso, agora enfrenta comentários sobre a perda de peso: «Eu comecei gordinha e toda a gente me atacava. (…) Ouvi trinta por uma linha, agora oiço o contrário. (…) Não vemos muitas apresentadoras em televisão com as formas fora».

Durante a conversa, Cláudio Ramos questionou se Fanny Rodrigues estaria bem e a apresentadora desatou a chorar: «Estou bem dentro do meu bem (…) Estou cansada de ter toda a gente a opinar e a meter-se (…) Toda a gente quer acrescentar alguma coisa».

Cláudio Ramos acabou por expressar o carinho que sente por Fanny Rodrigues, reconhecendo a sua força e perseverança: «Gosto de pessoas que se propõem sem pisar. Estás a realizar um sonho e era altamente improvável».